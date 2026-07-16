Así reflejó la prensa mundial el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La prensa mundial destacó la agónica remontada de Argentina ante Inglaterra, el liderazgo de Lionel Messi y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que sellaron el pase a la final del Mundial 2026 frente a España.

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El encuentro disputado en Atlanta tuvo un desenlace dramático. Inglaterra se había puesto en ventaja, pero la Selección argentina reaccionó con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez , ambos tras asistencias del capitán argentino.

The Herald Sport, de Escocia, resumió el impacto de la derrota inglesa con el título “Golpe bajo” . El medio remarcó que la Argentina de Messi completó su remontada y terminó con el sueño de Inglaterra de regresar a una final después de seis décadas.

En Francia, L’Equipe eligió una frase contundente: “Los inmortales” . El diario destacó que el conjunto albiceleste volvió a superar una situación adversa y alcanzó su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

“A pesar de ir en desventaja a cinco minutos del final del tiempo reglamentario, la selección argentina logró salir de otra situación difícil para disputar su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo. El domingo defenderá su título frente a España”, señaló.

Le Figaro Sport también puso el foco en el capitán argentino: “Impulsada por su eterno Messi, Argentina derrota a Inglaterra y se enfrentará a España en la final”.

“Como si nunca se hubieran ido” y “La cabeza de Dios”

En Estados Unidos, The Washington Post Sports tituló “Como si nunca se hubieran ido”, en referencia a la continuidad de Argentina entre los principales protagonistas del fútbol mundial.

El New York Post Sports apeló al recuerdo de Diego Maradona y publicó: “¡La cabeza de Dios! Argentina vuelve a romperles el corazón a los ingleses. Esta vez, usando la cabeza”.

La portada vinculó el gol decisivo de Lautaro Martínez con la histórica victoria argentina frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

España anticipó una final histórica

Los principales diarios españoles pusieron el foco en la definición entre los campeones del mundo y de Europa.

Marca presentó el duelo como “La final más bonita del mundo” y resumió: “Gordon adelanta a Inglaterra, pero Enzo y Lautaro le dan vuelta. Messi, dos asistencias, buscará su segunda estrella… como España”.

As eligió el título “Finalissima” y destacó la capacidad de recuperación del equipo argentino: “Argentina siempre tiene una vida extra: enésima remontada de coraje para citarse, al fin, con España en Nueva York”.

Mundo Deportivo calificó el partido decisivo como una “Final brutal” y remarcó: “Messi lideró otra remontada albiceleste al límite y Argentina defenderá su corona ante España en un duelo monumental”.

Sport tituló “¡De locos!”, mientras que L’Esportiu destacó que Argentina aprovechó las debilidades inglesas con otra remontada mágica en los últimos minutos.

Italia destacó a Lautaro Martínez

La prensa italiana centró su cobertura en el delantero del Inter, autor del gol de la clasificación.

La Gazzetta dello Sport tituló “Lautaro de Dios” y señaló: “Una remontada increíble también contra Inglaterra: dos asistencias de Messi y el gol decisivo del jugador del Inter, quien luego rompió a llorar”.

Corriere dello Sport también recordó el partido de 1986: “40 años después de la ‘Mano de Dios’, Inglaterra cae por 2-1: el jugador del Inter decide el partido en el minuto 92”.

Il Mattino Sport publicó “Messi como Diego, Argentina en la final” y resaltó la espectacular reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por su parte, Il Messaggero Sport definió el encuentro como “Messi y Argentina, una noche legendaria”.

El impacto en Nigeria, México y Qatar

Punch Sports Extra, de Nigeria, reflejó las emociones contrapuestas con el título: “¡La alegría de Messi, el dolor de los Leones!”.

En México, Esto publicó “Messi contra el mundo” y destacó que el capitán respondió dentro de la cancha con dos asistencias para liderar la remontada.

Gulf Times Sports, de Qatar, sintetizó: “Argentina rompe el corazón de Inglaterra con una remontada de último momento y llega a la final”.

Desde Países Bajos, AD Sportwereld también destacó al capitán: “Messi, protagonista: gracias a Lionel Messi, Argentina venció a Inglaterra”.

Dolor y desilusión en Inglaterra

Los medios ingleses reflejaron la derrota con una mezcla de tristeza y orgullo por el recorrido del seleccionado.

Daily Express habló de “la agonía de una espera interminable” y describió la desesperación por el final del sueño de repetir el título obtenido en 1966.

Daily Mirror tituló “Agonía en el Mundial para los Tres Leones”, mientras que Daily Star publicó: “Inglaterra deja escapar la victoria en el último momento. Derrotados por Messi”.

The Guardian fue directo en su portada: “Cambio y fuera. Desilusión: Argentina anotó dos goles en los últimos minutos y acabó con el sueño de Inglaterra en el Mundial”.