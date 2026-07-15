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15 de julio de 2026 - 21:32
Deportes.

Mundial 2026: Argentina jugará ante España la séptima final mundialista de su historia

La Selección enfrentará a España el domingo 19 de julio, desde las 16, la final del Mundial 2026 y buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Argentina jugará ante España la séptima final mundialista desu historia

Argentina jugará ante España la séptima final mundialista de su historia

Argentina jugará la séptima final mundialista de su historia luego de remontar un partido inolvidable ante Inglaterra y conseguir una victoria por 2-1 con dos goles sobre el cierre. La Selección enfrentará a España el domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de New Jersey/New York, la final del Mundial 2026.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022, alcanzar la cuarta estrella y convertirse en el primer seleccionado bicampeón del mundo desde Brasil en 1962.

Argentina mantiene su invicto en semifinales

La Albiceleste volvió a superar una semifinal mundialista y confirmó su lugar en el partido por el título. Al ritmo de Lionel Messi, Argentina eliminó a Inglaterra en un encuentro que parecía perdido, pero logró revertir en los últimos minutos para conseguir una nueva clasificación histórica. La final ante España será la octava presentación del conjunto nacional en esta edición ampliada de la Copa del Mundo, disputada por primera vez con 48 selecciones.

Argentina le gan&oacute; a Inglaterra y es finalista del Mundial 2026

Argentina le ganó a Inglaterra y es finalista del Mundial 2026

Las siete finales de Argentina en los Mundiales

La primera definición mundialista de Argentina fue en Uruguay 1930. El seleccionado nacional perdió 3-2 ante el anfitrión en el partido decisivo de la primera Copa del Mundo.

Debieron pasar 48 años para que la Selección volviera a disputar una final. En Argentina 1978, con figuras como Mario Alberto Kempes, Daniel Passarella y Ubaldo Fillol, consiguió levantar por primera vez el trofeo.

El tercer partido por el título llegó en México 1986. Con Diego Armando Maradona como gran figura, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó a Alemania y obtuvo la segunda estrella.

Cuatro años más tarde, Argentina tuvo la posibilidad de defender la corona en Italia 1990. El equipo eliminó a Brasil y superó por penales a Yugoslavia y al conjunto anfitrión, pero perdió una final polémica frente a Alemania.

Argentina regresó a una semifinal después de 24 años durante el Mundial de Brasil 2014. El conjunto dirigido por Alejandro Sabella eliminó a Países Bajos mediante los penales, pero cayó ante Alemania durante el tiempo suplementario de la final. Lionel Messi ya era el líder de aquella Selección, que estuvo muy cerca de alcanzar la tercera estrella.

La gloria alcanzada en Qatar 2022

Después de la eliminación en octavos de final de Rusia 2018, Lionel Scaloni inició una etapa de grandes conquistas. Argentina terminó en 2021 con una sequía de 28 años sin títulos al obtener la Copa América en Brasil. Luego ganó la Finalíssima ante Italia en Wembley y se consagró bicampeona de América en 2024. La conquista más importante llegó en Qatar 2022. Después de comenzar con una derrota ante Arabia Saudita, la Selección venció a México y Polonia para avanzar a las instancias eliminatorias.

Luego superó a Australia, Países Bajos y Croacia antes de disputar una final inolvidable contra Francia. El encuentro terminó 3-3 después del tiempo suplementario y Argentina consiguió la tercera estrella mediante los penales.

Argentina buscará la cuarta estrella ante España

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, desde las 16 de Argentina, en el MetLife Stadium de New Jersey/New York. Será el regreso de la Selección al partido más importante del fútbol mundial, 1.309 días después de la consagración en el Lusail Stadium de Qatar. Argentina intentará repetir la historia, defender el título y alcanzar ante España la cuarta Copa del Mundo.

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