miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 14:46
Mundial 2026

ARGENTINA ELIMINÓ A INGLATERRA Y ES FINALISTA DEL MUNDIAL

La Selección derrotó a Inglaterra 2 a 1 y se metió en la final del Mundial 2026. Fernández y Martínez convirtieron los goles sobre el final del partido.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Argentina le ganó a Inglaterra y es finalista

Argentina le ganó a Inglaterra y es finalista

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La Selección Argentina le gano a Inglaterra 2 a 1 en Atlanta y se metió en la final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni lo ganó con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos en el segundo tiempo.

El minuto a minuto de Argentina vs Inglaterra

Finalista

Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra y jugará con España la final del Mundialm2026 el próximo domingo.

Gol de Argentina

Lautaro Martínez sobre el final del partido, logró el segundo gol y pone en ventaja al equipo de Lionel Scaloni. 2 a 1.

Argentina le ganó a Inglaterra y es finalista

Argentina le ganó a Inglaterra y es finalista

Empató Argentina

A los 40 minutos con un remate de afuera, Enzo Fernández empató el partido y ahora Argentina e Inglaterra están 1 a 1.

Gol de Inglaterra

Antony Gordon anota el 1-0 de los británicos tras un centro de la derecha

Ya juegan el segundo tiempo

Sin modificaciones en ambos seleccionados, ya juegan Argentina e Inglaterra que igualan sin goles.

Fin del primer tiempo

Con un 0 a 0 que refleja lo que fueron los primeros 45 minutos, Argentina e Inglaterra igualan sin goles ni emociones en Atlanta por la semifinal del Mundial 2026.

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Comenzó la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra ya disputan la segunda semifinal del Mundial 2026. El ganador enfrentará a España el domingo en la gran final, mientras que el perdedor jugará ante Francia el sábado por el tercer puesto.

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina realiza la entrada en calor antes de enfrentar a Inglaterra

La Selección Argentina comenzó la entrada en calor en Atlanta antes del partido frente a Inglaterra. Los arqueros fueron los primeros en salir al campo de juego y, minutos después, aparecieron Lionel Messi y el resto de los titulares para completar el precalentamiento.

Calentamiento de la Selección

Calentamiento de la Selección

Los arqueros argentinos ya realizan la entrada en calor

La Selección Argentina comenzó el precalentamiento en Atlanta, donde los arqueros fueron los primeros en salir al campo de juego para realizar la entrada en calor antes del partido ante Inglaterra.

Vestuario listo: Argentina con camiseta alternativa

Once confirmado de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez

ABRIERON LAS PUERTAS DEL ESTADIO

La Selección Argentina rumbo al estadio

Sonó el Himno en la previa de Argentina vs Inglaterra

La posible formación de Argentina ante Inglaterra

Lionel Scaloni define los últimos detalles del equipo que enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El entrenador analiza mantener la base que viene jugando, aunque no descarta variantes por el desgaste físico de algunos futbolistas.

La probable formación de la Selección sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Scaloni esperará hasta último momento para confirmar el equipo, teniendo en cuenta el cansancio acumulado y la importancia del partido que definirá un lugar en la final del Mundial.

Cómo trabajarán los taxistas jujeños durante Argentina-Inglaterra

Ante la expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, los taxistas de Jujuy prepararon su modalidad de trabajo para acompañar la demanda de pasajeros durante la jornada.

El sector prevé un movimiento especial antes y después del partido, con mayor circulación de personas hacia puntos de encuentro y espacios donde los jujeños seguirán el encuentro de la Selección.

Los trabajadores del volante estarán atentos al incremento de viajes y recomendaron a los usuarios organizar con anticipación sus traslados para evitar demoras, especialmente en los momentos previos y posteriores al inicio del partido.

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El SAME refuerza sus móviles ante la semifinal

Ante la expectativa por el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el SAME 107 mantiene activos todos sus móviles y equipos para responder ante posibles emergencias durante la jornada.

Desde el organismo indicaron que no se implementó un operativo especial, pero sí una preparación preventiva con distribución estratégica de recursos para garantizar una rápida respuesta ante accidentes o descompensaciones.

El SAME recordó que en el partido anterior hubo complicaciones por el tránsito y recomendó salir con anticipación. Además, pidió precaución a personas con antecedentes cardíacos o metabólicos y evitar excesos durante los festejos.

Los móviles estarán distribuidos estratégicamente en Ciudad Cultural, Alto Comedero y Luján para reducir los tiempos de asistencia ante cualquier emergencia.

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Argentina e Inglaterra: el historial mundialista antes del sexto cruce

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de 24 años. El duelo de semifinales del Mundial 2026 será el sexto cruce mundialista entre dos selecciones con una rivalidad histórica.

El historial favorece a Inglaterra: registra 3 victorias inglesas, 1 triunfo argentino y 1 empate que terminó con clasificación albiceleste por penales. Entre los recuerdos más importantes aparecen el duelo de México 1986, con la histórica actuación de Diego Maradona, y el cruce de Francia 1998, definido desde los doce pasos.

El último antecedente fue en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra ganó 1-0 con gol de penal de David Beckham. Ahora, ambos seleccionados se medirán por un lugar en la final del Mundial 2026.

  • Chile 1962: Argentina 1-3 Inglaterra.
  • Inglaterra 1966: Argentina 0-1 Inglaterra.
  • México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra.
  • Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra; Argentina ganó por penales.
  • Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra.

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El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal

Lionel Scaloni envió un saludo especial a Jujuy antes del partido de Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El entrenador le dedicó unas palabras a la comunidad educativa de la Escuela N° 233 y a todos los jujeños que acompañan a la Selección.

“Estamos intentando hacer todo lo bueno para que la gente disfrute hasta el final. Les mando un saludo para todo Jujuy”, expresó Scaloni en el mensaje, a pocas horas del duelo que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles desde las 16 horas con el objetivo de volver a disputar una final mundialista y defender el título conseguido en Qatar 2022.

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Scaloni antes de Argentina-Inglaterra: “Vamos a dar hasta la última gota para ganar”

Lionel Scaloni habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra y aseguró que la Selección Argentina saldrá a buscar la victoria con todo. El entrenador remarcó la importancia de recuperar el juego que hizo fuerte al equipo durante los últimos años.

El técnico confirmó que pondrá en cancha a los futbolistas que estén en mejores condiciones y dejó abierta la posibilidad de realizar cambios. “El equipo que va a salir mañana será el mejor que tenga que jugar”, expresó.

Scaloni también pidió disfrutar el momento de estar nuevamente entre los cuatro mejores del mundo y destacó el esfuerzo del plantel. “Mañana vamos a dar hasta la última gota para ganar”, afirmó antes del duelo que definirá un lugar en la final.

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Arturo Vidal acertó sus pronósticos y volvió a elegir a su candidato al título

Arturo Vidal volvió a estar en el centro de la escena luego de acertar uno de sus pronósticos del Mundial 2026: había anticipado que España eliminaría a Francia, resultado que finalmente se concretó con el triunfo español por 2-0.

El mediocampista chileno mantiene su postura y asegura que España es su principal candidato a ser campeón del mundo. Además, había pronosticado que Inglaterra superaría a Noruega y que Argentina tendría un partido muy complicado ante Inglaterra en semifinales.

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Prohíben banderas y camisetas alusivas a Malvinas

La prohibición de ingresar con banderas, camisetas u objetos alusivos a las islas Malvinas regirá este miércoles durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará en la ciudad estadounidense de Atlanta.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que no se permitirá el ingreso al estadio con elementos que contengan mensajes políticos, de odio o de intolerancia racial o religiosa.

La disposición incluye las banderas con el dibujo de las islas Malvinas, camisetas, carteles y cualquier otro objeto que haga referencia al reclamo histórico argentino por la soberanía territorial.

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, puntualizó la funcionaria.

Además, señaló que tampoco se podrá acceder al estadio con botellas ni otros elementos que puedan ser considerados peligrosos o provocativos. Los hinchas que lleguen con una camiseta alusiva a Malvinas deberán cambiarse antes de ingresar o dejar la prenda afuera del estadio.

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A 24 años del último cruce

La Selección Argentina vuelve a quedar frente a frente con uno de sus rivales históricos. Será un partido decisivo, ya que el ganador avanzará a la final del Mundial, pero también estará atravesado por el recuerdo de cinco cruces que dejaron goles inolvidables, polémicas, expulsiones y definiciones por penales.

El último antecedente mundialista ocurrió hace 24 años, durante Corea-Japón 2002. Desde entonces, Argentina e Inglaterra no volvieron a enfrentarse oficialmente. El miércoles comenzará un nuevo capítulo de una rivalidad que atraviesa distintas generaciones.

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Aumentó la venta de palo santo en Jujuy

La venta de palo santo aumentó en Jujuy en medio de la expectativa por los partidos de la Selección Argentina, según contó una comerciante especializada en productos vinculados con la limpieza energética.

La vendedora aseguró que la demanda fue superior a la registrada durante años anteriores y consideró que una de las razones es el uso que algunos futbolistas argentinos hicieron de este elemento durante el Mundial de Qatar.

Se vendió mucho más que años anteriores y entiendo que es porque hay miembros dentro de la Selección que se ahúman con palo santo”, explicó.

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Cómo llega Argentina a la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina llega a las semifinales del Mundial 2026 en un gran momento futbolístico. El equipo de Lionel Scaloni mantiene el invicto en el torneo y ratificó su condición de candidato tras superar con autoridad la fase de grupos y responder en los cruces de eliminación directa.

La Albiceleste terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal. Debutó con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, en un partido en el que Lionel Messi convirtió un hat-trick. Luego venció 2-0 a Austria, resultado que le aseguró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final. En el cierre de la zona, ya con un equipo alternativo, derrotó 3-1 a Jordania.

En los cruces eliminatorios, Argentina mostró carácter para superar dos partidos exigentes. En los dieciseisavos de final derrotó 3-2 a Cabo Verde, que había sido una de las revelaciones del certamen. Posteriormente, en octavos, venció 3-2 a Egipto en otro encuentro de alta intensidad.

El mayor desafío llegó en los cuartos de final. Después de igualar durante los 90 minutos, el seleccionado argentino se impuso 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Con Lionel Messi como líder futbolístico y un plantel que combina experiencia y juventud, el conjunto de Scaloni buscará ahora un lugar en la final frente a Inglaterra, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Inglaterra llega invicta

El seleccionado inglés atraviesa un gran momento y todavía no conoce la derrota en el Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron el torneo con una victoria por 4 a 2 sobre Croacia, luego empataron sin goles frente a Ghana y cerraron la fase de grupos con un triunfo 2 a 0 sobre Panamá para quedarse con el primer puesto.

En la fase eliminatoria derrotaron 2 a 1 a República Democrática del Congo, vencieron 3 a 2 a México en un atractivo encuentro disputado en el estadio Azteca y, en cuartos de final, eliminaron a Noruega por 2 a 1 en tiempo suplementario.

Ahora buscarán volver a una final del Mundial y frustrar el sueño argentino de defender el título.

Un clásico con mucha historia

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra remite inevitablemente al Mundial de México 1986.

En los cuartos de final de aquella Copa del Mundo, Diego Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia del fútbol: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, para sellar el triunfo argentino por 2 a 1 en el estadio Azteca.

Sin embargo, Lionel Scaloni buscó quitarle dramatismo a ese antecedente y llamó a vivir el encuentro únicamente desde lo deportivo.

"Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa" "Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa"

Además, destacó el nivel del rival y el trabajo de Thomas Tuchel.

"Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador, al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso" "Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador, al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso"

LEER LA NOTA COMPLETA.

Argentina quiere defender el título

La Albiceleste continúa firme en su objetivo de retener la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

En los cuartos de final necesitó del alargue para vencer a Suiza y ahora afrontará uno de los compromisos más exigentes del certamen frente a una de las selecciones candidatas al título.

Con Lionel Messi como referente, el conjunto argentino intentará volver a disputar una final mundialista.

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