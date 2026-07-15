ARGENTINA ELIMINÓ A INGLATERRA Y ES FINALISTA DEL MUNDIAL

Cómo llega Argentina a la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina llega a las semifinales del Mundial 2026 en un gran momento futbolístico. El equipo de Lionel Scaloni mantiene el invicto en el torneo y ratificó su condición de candidato tras superar con autoridad la fase de grupos y responder en los cruces de eliminación directa.

La Albiceleste terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal. Debutó con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, en un partido en el que Lionel Messi convirtió un hat-trick. Luego venció 2-0 a Austria, resultado que le aseguró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final. En el cierre de la zona, ya con un equipo alternativo, derrotó 3-1 a Jordania.

En los cruces eliminatorios, Argentina mostró carácter para superar dos partidos exigentes. En los dieciseisavos de final derrotó 3-2 a Cabo Verde, que había sido una de las revelaciones del certamen. Posteriormente, en octavos, venció 3-2 a Egipto en otro encuentro de alta intensidad.

El mayor desafío llegó en los cuartos de final. Después de igualar durante los 90 minutos, el seleccionado argentino se impuso 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Con Lionel Messi como líder futbolístico y un plantel que combina experiencia y juventud, el conjunto de Scaloni buscará ahora un lugar en la final frente a Inglaterra, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.