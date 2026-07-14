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14 de julio de 2026 - 20:44
Jujuy.

Efecto Selección: aumentó la venta de palo santo en Jujuy para atraer buenas energías

En los últimos días y luego de la victoria de Argentina, los jujeños comenzaron a comprar más palo santo en busca de atraer buenas energías en los hogares.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cuti Romero, Nahuel Molina y Licha Martinez hacen el ritual del palo santo desde Qatar 2022.

Cuti Romero, Nahuel Molina y Licha Martinez hacen el ritual del palo santo desde Qatar 2022.

La venta de palo santo aumentó en Jujuy en medio de la expectativa por los partidos de la Selección Argentina, según contó una comerciante especializada en productos vinculados con la limpieza energética.

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La vendedora aseguró que la demanda fue superior a la registrada durante años anteriores y consideró que una de las razones es el uso que algunos futbolistas argentinos hicieron de este elemento durante el Mundial de Qatar.

Se vendió mucho más que años anteriores y entiendo que es porque hay miembros dentro de la Selección que se ahúman con palo santo”, explicó.

El ritual de algunos jugadores de la Selección

La comerciante recordó que Lisandro “Licha” Martínez, Cristian “Cuti” Romero y Nahuel Molina utilizaron palo santo durante la competencia disputada en Qatar.

“En su momento, cuando fueron a Qatar, sahumaron con palo santo después de perder con Arabia”, relató.

A partir de esas imágenes y del buen recuerdo que dejó aquella competencia para los argentinos, muchas personas comenzaron a incorporar el producto como parte de sus cábalas y rituales antes de cada encuentro.

¿Para qué se utiliza el palo santo?

Según explicó la especialista, el sahumado se realiza para alejar las malas energías y generar un ambiente de calma.

Te saca todas las energías negativas, esa carga de pensamientos negativos y, sobre todo, trae tranquilidad, armonía y paz”, detalló.

La intención, señaló, es transmitir una energía positiva y evitar que los nervios o pensamientos negativos dominen la previa de los partidos.

Cuándo encenderlo durante el partido

Consultada sobre cuál es el mejor momento para prender el palo santo, la vendedora recomendó utilizarlo antes y durante el encuentro.

Al comienzo, durante y también después. Yo lo hago antes de irme a mi casa, cuando cierro el local: sahúmo y me sahúmo a mí misma para que me dé tranquilidad, porque eso es lo que hay que transmitir, una energía tranquila y positiva”, expresó.

También indicó que puede encenderse mientras se mira el partido: “Durante el encuentro también podés prender un palo santo con un encendedor, porque es súper práctico”.

Alternativas caseras para limpiar las malas ondas

Para quienes no tengan palo santo en casa, la comerciante mencionó otras opciones que pueden utilizarse para sahumar.

Una de ellas consiste en colocar azúcar sobre un carbón encendido. También pueden emplearse cáscaras de naranja o ramas de romero.

Así, entre cábalas, rituales y buenas energías, el palo santo se convirtió en uno de los productos más buscados por los jujeños para acompañar a la Selección Argentina.

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