Semifinal del Mundial 2026: minuto a minuto de España vs Francia

El camino de España a la semifinal

España ha ido disipando las dudas conforme avanzaba las rondas. El nombre propio es Mikel Merino, con dos goles en los últimos minutos que han permitido pasar los octavos y los cuartos de final ante Portugal y Bélgica.

Por el momento, el seleccionador no ha aclarado si será titular o volverá a partir desde el banquillo. La defensa parece inamovible, mientras que arriba la duda es quién acompañará a Lamine Yamal y Oyarzabal.