Semifinal del Mundial 2026: minuto a minuto de España vs Francia

Francia y España se enfrentarán este martes desde las 16 en el Estadio Dallas por una de las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los grandes espectáculos del certamen. Seguí el minuto a minuto de dos de los principales candidatos al título medirán fuerzas en un partido que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.
Historial de España contra Francia
En el historial general de enfrentamientos entre Francia y España, La Roja lleva ventaja con 18 victorias, 13 derrotas y 7 empates en 38 partidos disputados a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando se trata de cruces de eliminación directa, la estadística favorece a Francia, que suma 4 victorias y 3 derrotas en este tipo de instancias.