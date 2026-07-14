martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 07:47
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Semifinal del Mundial 2026: minuto a minuto de España vs Francia

Francia y España se enfrentan desde las 16 por un lugar en la final del Mundial 2026. El ganador jugará por el título ante Inglaterra o Argentina. Seguí el minuto a minuto.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
España vs Francia

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Francia y España se enfrentarán este martes desde las 16 en el Estadio Dallas por una de las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los grandes espectáculos del certamen. Seguí el minuto a minuto de dos de los principales candidatos al título medirán fuerzas en un partido que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

El ganador avanzará al encuentro decisivo, donde se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Minuto a minuto de España vs Francia, por la primera semifinal del Mundial 2026

Historial de España contra Francia

En el historial general de enfrentamientos entre Francia y España, La Roja lleva ventaja con 18 victorias, 13 derrotas y 7 empates en 38 partidos disputados a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando se trata de cruces de eliminación directa, la estadística favorece a Francia, que suma 4 victorias y 3 derrotas en este tipo de instancias.

El camino de España a la semifinal

España ha ido disipando las dudas conforme avanzaba las rondas. El nombre propio es Mikel Merino, con dos goles en los últimos minutos que han permitido pasar los octavos y los cuartos de final ante Portugal y Bélgica.

Por el momento, el seleccionador no ha aclarado si será titular o volverá a partir desde el banquillo. La defensa parece inamovible, mientras que arriba la duda es quién acompañará a Lamine Yamal y Oyarzabal.

La clasificación de Francia a semifinal del Mundial 2026

Francia se ha clasificado para las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse a Marruecos por 2-0 este jueves en Boston, un resultado que repite el castigo de hace cuatro años y que deja a los Leones del Atlas fuera del torneo después de un plan defensivo que solo resistió una hora.

¿Cómo llega Francia?

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

El portero Bounou detuvo un penalti a Mbappé antes del descanso, pero Francia resolvió el partido en la segunda parte y espera rival entre España y Bélgica

La previa de Francia vs España

Árbitro del partido

Iván Barton, el árbitro del partido Francia-España: estrenó la “Ley Vinicius” y ha dirigido más de 300 partidos oficiales

La posible formación de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

La probable formación de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España vs Francia

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