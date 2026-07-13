Mundial 2026: FIFA confirmó al árbitro de Argentina-Inglaterra 

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el árbitro principal del partido entre Argentina e Inglaterra , correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 , que se disputará el miércoles desde las 16 en el Atlanta Stadium.

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Mientras Lionel Scaloni y Thomas Tuchel terminan de definir los equipos para uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo, la organización dio a conocer a los integrantes de la terna arbitral.

El encargado de impartir justicia será Ismail Elfath, árbitro estadounidense de 44 años que ya cuenta con experiencia en competencias internacionales. Elfath estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker, como asistente número uno, y Kyle Atkins, como segundo juez de línea.

El italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro , mientras que su compatriota Daniele Bindoni cumplirá la función de árbitro asistente de reserva. La FIFA todavía no informó quiénes estarán a cargo del VAR.

Ismail Elfath será el árbitro entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026

El cuarto partido de Elfath en el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina e Inglaterra será la cuarta presentación de Elfath en la actual Copa del Mundo.

Durante la fase de grupos dirigió el empate entre Países Bajos y Japón y la victoria de España ante Uruguay. En ese último partido expulsó al uruguayo Agustín Cannobio después de una fuerte infracción.

Posteriormente, el estadounidense volvió a ser designado para los octavos de final, instancia en la que dirigió el triunfo de Noruega frente a Brasil.

Su experiencia en los mundiales

Elfath también formó parte del plantel de árbitros seleccionado para el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros.

Sus dos primeras presentaciones fueron durante la fase de grupos, mientras que la tercera correspondió al partido de octavos de final entre Japón y Croacia. Esa serie terminó con la clasificación del conjunto croata mediante una definición por penales.

Con más de una década de trayectoria internacional, Elfath es uno de los jueces habituales en las principales competencias organizadas por la FIFA y la Concacaf. Gran parte de su carrera se desarrolló en la Major League Soccer de Estados Unidos, torneo en el que debutó como árbitro en 2012.