Desde Estados Unidos, un jujeño detalló cuánto cuestan las entradas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra crece a medida que se acerca uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 . Miles de hinchas buscan la manera de llegar a Atlanta y conseguir una entrada, pero los precios se dispararon después de que quedaron confirmados los dos protagonistas.

Desde Estados Unidos, el periodista jujeño Jairo Caleb Reynaga , quien sigue de cerca el recorrido de la Selección, explicó que ingresar al estadio requerirá un esfuerzo económico considerable. Según relató, antes de la clasificación argentina todavía era posible encontrar algunas ubicaciones de la categoría más económica por alrededor de 800 dólares. Sin embargo, después del triunfo ante Suiza, esos mismos lugares comenzaron a ofrecerse por encima de los 2.000 dólares.

“ Para el partido contra Suiza se conseguía una entrada de categoría 3 por aproximadamente 800 dólares. Ahora están pidiendo más de 2.000 por una ubicación bien arriba, prácticamente para prender y apagar la luz del estadio ”, describió con humor el jujeño en diálogo con TodoJujuy .

Las diferencias dependen de la ubicación dentro del estadio y del tipo de experiencia contratada. De acuerdo con el relevamiento realizado por Reynaga, los asientos correspondientes a la categoría 1, ubicados en mejores sectores, se comercializan cerca de los 5.000 dólares . A esto se suman los paquetes de hospitalidad, cuyos valores son todavía mayores.

“Las de categoría 1 están cerca de los 5.000 dólares y después están las hospitalities, que son mucho más caras. Va a estar complicado, pero veremos qué inventamos para poder entrar”, reconoció el jujeño.

Los valores varían constantemente debido a la elevada demanda y a la disponibilidad en las plataformas de comercialización secundaria. Sitios especializados ya mostraban precios promedio de reventa de entre 1.100 y 4.500 dólares incluso antes de que quedaran definidos ambos semifinalistas. Tras la confirmación del cruce, algunas plataformas exhibieron valores iniciales por encima de los 2.600 dólares y otras ofertas superiores a los 5.000.

En el canal oficial de la FIFA, los paquetes para la semifinal de Atlanta se ofrecen desde los 4.000 dólares por persona, según la disponibilidad.

Argentinos cambiaron sus planes para viajar a Atlanta

El precio de las entradas no frenó el movimiento de los hinchas. Reynaga contó que muchas personas que tenían previsto regresar a la Argentina después de los cuartos de final decidieron modificar sus vuelos para permanecer algunos días más en Estados Unidos. “Hay gente que tenía pasaje para después del partido y lo está cambiando. También hay personas que están pidiendo dinero prestado o vendiendo cosas para poder seguir a la Selección”, relató.

El movimiento comenzó inmediatamente después del triunfo argentino ante Suiza. Según el periodista jujeño, los locales de alquiler de vehículos cercanos a Kansas City recibieron una gran cantidad de consultas de hinchas que buscaban trasladarse por tierra hasta Atlanta.

“Después del partido se desbordaron los lugares que alquilan autos, porque los argentinos empezaron a buscar vehículos para viajar a Atlanta. Hay mucha gente que ya está en camino”, contó Jairo.

La semifinal se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 de Argentina, en el estadio de Atlanta. El encuentro definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Un estadio con fuerte presencia argentina

A pesar de los elevados precios, Reynaga considera que Argentina volverá a contar con una importante presencia en las tribunas. Sin embargo, anticipó que la diferencia respecto de otros partidos será menor, debido al gran número de simpatizantes ingleses que también viajarán. “No creo que sea como en los otros partidos, donde había un 80% o 90% de argentinos. Para esta semifinal podría ser un 70% de Argentina y un 30% de Inglaterra”, estimó.

Las autoridades de Atlanta ya preparan un operativo especial ante la llegada de miles de seguidores de ambas selecciones. La preocupación se concentra especialmente en las zonas mixtas del estadio, donde hinchas argentinos e ingleses podrían compartir sectores.

Mientras continúa buscando una entrada, el periodista jujeño mantiene la ilusión de acompañar nuevamente al equipo desde las tribunas. “Siempre hacemos un esfuerzo sobrenatural y sacamos plata de donde no hay para tratar de entrar. Si no lo conseguimos, estaremos alentando desde afuera”, concluyó.