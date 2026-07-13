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13 de julio de 2026 - 16:26
SMN.

Cómo estará el tiempo en Purmamarca, Tilcara y Humahuaca durante las vacaciones de invierno

El pronóstico anticipa un cambio respecto a la ola polar de las últimas semanas. Aunque las mañanas seguirán siendo muy frías, las tardes tendrán temperaturas más agradables para recorrer la Quebrada de Humahuaca.

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Redacción de TodoJujuy
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Si bien el frío continuará siendo protagonista durante las primeras horas de la mañana y por la noche, las tardes se presentarán mucho más templadas. Incluso, hacia el fin de semana las máximas podrían alcanzar los 27°C en localidades como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

Del frío extremo a tardes mucho más agradables

El cambio comenzará a sentirse desde este martes, cuando las temperaturas máximas se estabilicen alrededor de los 19°C en toda la Quebrada. Las mínimas, en cambio, seguirán siendo muy bajas y oscilarán entre los -2°C y los 5°C, por lo que continuará la marcada amplitud térmica característica del invierno jujeño.

El sábado será la jornada más cálida de la semana, con una máxima prevista de 27°C, mientras que el domingo el termómetro alcanzaría los 25°C, ofreciendo condiciones ideales para recorrer los principales atractivos turísticos de la región.

Qué dice el pronóstico para Purmamarca, Tilcara y Humahuaca

En Purmamarca, la semana se presentará con cielo entre parcialmente nublado y despejado, sin probabilidades de precipitaciones. Este lunes la temperatura irá de los 3°C a los 15°C, mientras que entre el martes y el viernes las máximas rondarán los 19°C. Durante el fin de semana llegará el mayor ascenso térmico, con 27°C el sábado y 25°C el domingo.

En Tilcara, el panorama será prácticamente el mismo. Las mañanas continuarán siendo muy frías, con mínimas que incluso descenderán hasta los -2°C, pero durante la tarde el ambiente será mucho más agradable gracias al predominio del sol y las máximas cercanas a los 19°C. El sábado y el domingo también se espera un importante aumento de la temperatura.

En Humahuaca, más al norte de la provincia, el pronóstico mantiene condiciones similares. Las jornadas serán estables, con nubosidad variable, sin lluvias y con temperaturas que irán desde los 3°C de mínima y 15°C de máxima este lunes hasta alcanzar los 27°C durante el sábado.

Qué ropa conviene llevar para recorrer la Quebrada

Aunque el pronóstico anuncia tardes mucho más cálidas que las registradas durante la reciente ola polar, el abrigo seguirá siendo necesario. La recomendación para quienes viajen durante las vacaciones de invierno es vestirse por capas, ya que la diferencia entre la mañana y la tarde será importante.

Una campera para las primeras horas del día, un buzo liviano para la tarde y calzado cómodo serán suficientes para recorrer Purmamarca, Tilcara, Humahuaca y el resto de la Quebrada. También se aconseja llevar protector solar y anteojos de sol, ya que la radiación ultravioleta continúa siendo elevada incluso durante el invierno.

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