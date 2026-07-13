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13 de julio de 2026 - 17:58
Experiencia.

Un turista lloró al describir a los jujeños: "La calidad de la gente me emociona"

Llegó desde la provincia de Buenos Aires para recorrer la Quebrada de Humahuaca. Mientras hablaba de su viaje, no pudo contener las lágrimas al destacar el trato que recibió y los paisajes de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Emocionado en Jujuy

No todos los recuerdos de un viaje quedan guardados en una fotografía. Para Marcelo, un turista que llegó desde Bolívar, provincia de Buenos Aires, la experiencia de conocer Jujuy terminó convirtiéndose en un momento profundamente emotivo.

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Mientras recorría las calles de Humahuaca y conversaba con el móvil de TodoJujuy, el visitante fue consultado sobre qué era lo que más lo había sorprendido de la provincia. Su respuesta comenzó hablando de los paisajes, pero rápidamente derivó en algo mucho más personal.

"La calidad de la gente"

Marcelo contó que eligió hacer base en Salta para recorrer distintos puntos del norte argentino y que uno de los lugares que más lo impactó fue Jujuy. Antes de llegar a Humahuaca había visitado las Salinas Grandes y destacó el trabajo de los guías turísticos y la historia que pudieron conocer durante la excursión.

Sin embargo, cuando le preguntaron qué le diría a alguien de su ciudad sobre Jujuy, no dudó. "La gente, la calidad de la gente...", comenzó diciendo antes de quebrarse por la emoción.

Luego agregó: "Me emociona. Es distinto, es diferente. Gente muy simple. Muy amable. No tenemos eso nosotros", expresó mientras intentaba continuar la entrevista.

Un viaje que superó las expectativas

El turista contó que era la primera vez que visitaba la provincia y aseguró que tanto los paisajes como el clima hicieron que la experiencia fuera inolvidable. "La Salina es una locura. Es increíble. El guía nos fue explicando mucha historia y eso le da un valor muy importante al recorrido", comentó.

También se mostró sorprendido por las temperaturas que encontró durante su estadía. "Nosotros salimos con casi cero grados de Bolívar. Llegamos acá y no podemos creer el clima que tienen. Es una belleza", relató.

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Un sentimiento que compartieron otros visitantes

Marcelo no fue el único turista que destacó la hospitalidad jujeña durante el recorrido realizado por TodoJujuy en Purmamarca. Visitantes llegados desde Mendoza, Entre Ríos, Rosario, Misiones y Córdoba coincidieron en resaltar la amabilidad de los habitantes, la tranquilidad del lugar y la belleza de los paisajes de la Quebrada.

Una turista rosarina resumió su primera impresión con una frase similar. "Me encanta todo. Lo que veo es mucha simpleza... es hermoso, es mi país y estoy emocionada", expresó mientras recorría el centro de Humahuaca.

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