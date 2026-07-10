Las tortillas rellenas de la Quebrada de Humahuaca: cuánto cuestan y cuáles son los sabores más elegidos

Quien recorre la Quebrada de Humahuaca sabe que hay una parada casi obligada antes de seguir viaje: los puestos donde se preparan las tradicionales tortillas a la brasa. Recién hechas, cocinadas sobre carbón y acompañadas con un api, café o mate cocido, forman parte de una de las postales gastronómicas más características del norte jujeño.
Durante una recorrida por la región, TodoJujuy habló con las personas que las elaboran todos los días y relevó los precios, los sabores más buscados y algunos secretos de una receta que pasa de generación en generación.
Cuánto cuesta una tortilla en la Quebrada de Humahuaca
En uno de los puestos consultados, las tortillas simples tienen un valor de $1.000, mientras que las rellenas de jamón y queso cuestan $2.500.
Además de las tortillas, los visitantes pueden acompañarlas con bebidas calientes como api, café, té o mate cocido, y también encontrar productos regionales como queso de cabra. Según contó una de las vendedoras, buena parte de los clientes son camioneros que hacen un alto en el camino para desayunar o merendar antes de continuar viaje.
Los sabores que más buscan quienes visitan la Quebrada
Aunque el clásico de jamón y queso sigue siendo uno de los preferidos, hoy la oferta se amplió para todos los gustos.
Rocío, una de las emprendedoras que prepara las tortillas diariamente, explicó que entre las variedades más elegidas también aparecen:
- Jamón y queso.
- Tomate, queso y albahaca.
- Salame y queso.
El secreto de las tradicionales tortillas jujeñas
Consultada sobre la preparación, Rocío resumió una receta que, aunque sencilla, requiere experiencia. "Primero está la harina, un poco de levadura. Algunos le ponen grasa y después el carbón hace su parte", explicó mientras cocinaba una nueva tanda.
Ese último detalle es el que les da el sabor tan característico. Las tortillas se cocinan lentamente sobre la brasa, lo que les aporta un aroma ahumado inconfundible y una corteza dorada que contrasta con el relleno caliente.
Receta de tortillas rellenas.
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