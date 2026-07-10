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10 de julio de 2026 - 11:40
Jujuy.

Alerta por frío extremo en tres provincias: cómo estará el tiempo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por bajas temperaturas en varias provincias del país. La provincia de Jujuy tendrá cambios marcados durante el fin de semana.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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En algunas zonas de esas provincias también rige una alerta naranja, lo que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con mayor impacto sobre la población.

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Cómo estará el tiempo en Jujuy

Sigue el frío en Jujuy

Sigue el frío en Jujuy

En San Salvador de Jujuy, el panorama será diferente. Si bien no hay alertas vigentes por frío extremo, el fin de semana estará marcado por jornadas frescas, abundante nubosidad y chances de precipitaciones.

Viernes

La jornada tendrá una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto y hacia la noche hay un 40% de probabilidad de lloviznas.

Sábado

Se espera un día mayormente nublado, con 9°C de mínima y 19°C de máxima. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas.

Domingo

El fin de semana cerrará con cielo cubierto durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 16°C, manteniéndose el ambiente fresco.

Qué significa la alerta por frío extremo

Mapa de alertas - SMN

Mapa de alertas - SMN

El SMN recuerda que una alerta amarilla indica la posibilidad de temperaturas que pueden afectar la salud de las personas más vulnerables.

En tanto, una alerta naranja advierte sobre condiciones que pueden resultar peligrosas para la población y provocar complicaciones si no se toman las precauciones necesarias.

Las autoridades recomiendan mantenerse abrigado, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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