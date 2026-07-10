Alerta por frío extremo en tres provincias: cómo estará el tiempo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para sectores de Mendoza, Neuquén y La Pampa, donde las bajas temperaturas podrían representar un riesgo para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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En algunas zonas de esas provincias también rige una alerta naranja , lo que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con mayor impacto sobre la población.

En San Salvador de Jujuy, el panorama será diferente. Si bien no hay alertas vigentes por frío extremo, el fin de semana estará marcado por jornadas frescas, abundante nubosidad y chances de precipitaciones.

La jornada tendrá una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto y hacia la noche hay un 40% de probabilidad de lloviznas.

Sábado

Se espera un día mayormente nublado, con 9°C de mínima y 19°C de máxima. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas.

Domingo

El fin de semana cerrará con cielo cubierto durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 16°C, manteniéndose el ambiente fresco.

Qué significa la alerta por frío extremo

Mapa de alertas - SMN

El SMN recuerda que una alerta amarilla indica la posibilidad de temperaturas que pueden afectar la salud de las personas más vulnerables.

En tanto, una alerta naranja advierte sobre condiciones que pueden resultar peligrosas para la población y provocar complicaciones si no se toman las precauciones necesarias.

Las autoridades recomiendan mantenerse abrigado, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.