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4 de julio de 2026 - 10:39
Pronóstico.

Clima en Jujuy: ¿puede nevar este fin de semana y dónde rige alerta?

El clima en Jujuy estará marcado por bajas temperaturas, niebla y fuertes vientos en la Puna. ¿Existe posibilidad de nevadas este fin de semana?

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Clima en Jujuy: ¿puede nevar este fin de semana y dónde rige alerta?

Clima en Jujuy: ¿puede nevar este fin de semana y dónde rige alerta?

El clima en Jujuy durante el fin de semana continuará frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados en San Salvador, presencia de niebla y cielo parcialmente nublado. Aunque las condiciones vuelven a despertar expectativas por una posible nevada, el pronóstico no anticipa precipitaciones de este tipo en la capital.

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Clima en Jujuy: ¿hay probabilidades de nieve?

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 4 de julio la temperatura mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 11 grados en San Salvador de Jujuy. Durante la mañana se espera niebla, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Estas condiciones, combinadas con el intenso frío que atraviesa la provincia, pueden generar la sensación de que una nevada está cerca. Sin embargo, el reporte meteorológico no incluye lluvias ni nieve para la capital jujeña durante la jornada.

Para el domingo 5 de julio se prevé un leve aumento de la temperatura máxima. La mínima volverá a ubicarse en los 2 grados, mientras que la máxima llegará a los 14. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada, mayormente nublado por la mañana y nuevamente parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

Por el momento, el panorama indica que San Salvador de Jujuy tendrá un fin de semana muy frío, pero sin condiciones pronosticadas para la caída de nieve. La situación puede ser diferente en las regiones ubicadas a mayor altura, donde las temperaturas suelen ser considerablemente más bajas.

Neblina en Jujuy

Neblina en Jujuy

El clima en Jujuy estará marcado por temperaturas mínimas de 2 grados durante el fin de semana.

Alerta amarilla por viento en la Puna de Jujuy

Además del descenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para distintas zonas de la Puna. La advertencia alcanza a la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

Según el organismo, el área de alta cordillera será afectada por vientos provenientes del noroeste, con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en los sectores más elevados.

El fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad, especialmente en rutas y caminos de montaña. Por ese motivo, quienes deban circular por estas regiones deberán mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y consultar el estado de los caminos antes de viajar.

También se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre en sectores expuestos y conducir con precaución. En TodoJujuy se puede consultar la información actualizada sobre alertas y rutas provinciales ante cualquier modificación durante el fin de semana.

El frío continuará siendo protagonista tanto el sábado como el domingo. Aunque no se esperan nevadas en la capital, la combinación de bajas temperaturas, niebla y fuertes vientos mantendrá condiciones plenamente invernales en gran parte de la provincia.

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