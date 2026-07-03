viernes 03 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de julio de 2026 - 17:18
Policiales.

Imputaron por femicidio al acusado del crimen de Nora Borda en Alto Comedero

Se trata del cuñado de la víctima y según marcó la justicia permanecerá detenido con prisión preventiva durante 90 días.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Casa donde sucedió el femicidio en Alto Comedero.

Casa donde sucedió el femicidio en Alto Comedero.

Lee además
Presunto femicidio en Alto Comedero: Llegó desesperado gritando, fue el relato de una testigo
Policiales.

Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo
Presunto femicidio.
Policiales.

Presunto femicidio en Alto Comedero: este jueves se realizará la autopsia

La audiencia imputativa estuvo encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, que presentó la acusación y solicitó la medida de coerción contra el detenido.

El crimen en una vivienda de Alto Comedero

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Teniente Vázquez, donde la víctima convivía con su pareja, su hijo, el imputado, cuñado de la mujer, y otros integrantes del grupo familiar.

La mujer fue hallada sin vida y presentaba heridas provocadas con un arma blanca.

Durante la audiencia estuvieron presentes representantes del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Ministerio Público de la Acusación, en representación de los hijos mayores de edad de la víctima, y la Defensoría de Menores, por los hijos menores de edad.

La acusación contra el detenido

La Fiscalía imputó al acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo o por la existencia de una relación preexistente, contemplado en el artículo 80 inciso 1 del Código Penal.

También fue acusado por alevosía, de acuerdo con el artículo 80 inciso 2, y por mediar violencia de género (femicidio), según lo establecido en el artículo 80 inciso 11.

El juez interviniente hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 90 días.

Rechazaron los planteos de la defensa

En la misma audiencia fueron convalidados todos los secuestros realizados durante la investigación. Además, se autorizó la apertura y extracción de datos de los teléfonos celulares incorporados a la causa.

Por otra parte, el juez rechazó los planteos de inimputabilidad y el pedido de prisión domiciliaria presentados por la defensa del acusado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo

Presunto femicidio en Alto Comedero: este jueves se realizará la autopsia

Presunto femicidio en Alto Comedero: comenzó la autopsia y esperan resultados para avanzar con la imputación

Crimen de Nora Borda en Alto Comedero: la audiencia sigue sin fecha confirmada

FNE 2026: el Divino Redentor prepara un Patio Criollo para construir su primer carruaje

Lo que se lee ahora
Patio criollo en el Colegio Divino Redentor de Alto Comedero - Imagen creada con IA 
Jujuy.

FNE 2026: el Divino Redentor prepara un Patio Criollo para construir su primer carruaje

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Nieve en Catua - Imagen de archivo video
Jujuy.

¿Dónde puede nevar en Jujuy este fin de semana? Mirá lo que dice el pronóstico

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos
EN VIVO.

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos

Ola polar en Jujuy 
Jujuy.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

El truco casero para limpiar ollas Essen y dejarlas como nuevas.
Sociedad.

El truco casero para limpiar ollas y dejarlas como nuevas

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel