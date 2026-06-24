Presunto femicidio en Alto Comedero: este jueves se realizará la autopsia

Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo

La autopsia al cuerpo de Nora Beatriz Borda, la mujer asesinada durante la noche del martes en el sector Aeroparque de Alto Comedero, se realizará este jueves en la Morgue del Ministerio Público de la Acusación. El estudio será clave para avanzar en la investigación del caso, abordado preliminarmente como un presunto femicidio.

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El hecho ocurrió dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Teniente Primero Vázquez, en inmediaciones de la Seccional 46. La mujer convivía allí con su pareja, su hijo, el hombre detenido (hermano de su pareja) y otros integrantes del grupo familiar.

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Por el hecho fue detenido un hombre mayor de edad, señalado como familiar del entorno de la víctima. El sospechoso permanece alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia.

Según la información preliminar, la mujer se encontraba en el comedor cuando se habría iniciado una discusión con el ahora detenido. En circunstancias que todavía son investigadas, el hombre habría utilizado un arma blanca para atacarla y provocarle heridas en distintas partes del cuerpo.

Los gritos de auxilio alertaron a otras personas que estaban en el inmueble. Dos familiares acudieron al lugar y lograron reducir al sospechoso hasta la llegada del personal policial.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue del MPA, donde este jueves se realizará la autopsia. Los resultados serán incorporados al expediente para establecer las causas precisas de la muerte y aportar elementos sobre la mecánica del ataque.

Dónde pedir ayuda

Para asesoramiento, acompañamiento e información, comunicate con “Podemos hablar, Jujuy te escucha” al 0800-888-4363. La línea es gratuita y funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, para víctimas, familiares y personas de la diversidad sexual.

Ante una situación de violencia, una emergencia o para realizar la denuncia, llamá inmediatamente al 911. También se encuentra disponible la línea nacional 144.