Presunto femicidio en Alto Comedero: asesinaron a una mujer y detuvieron a un hombre

El violento hecho ocurrió durante la noche del martes en una vivienda del sector Aeroparque, en Alto Comedero. Un hombre de 35 años permanece detenido.

Una mujer de 48 años fue asesinada durante la noche del martes en una vivienda del sector Aeroparque, en Alto Comedero , y por el hecho quedó detenido un hombre de 35 años que sería familiar de su expareja. La Fiscalía y la División Homicidios investigan el caso como un presunto femicidio y buscan establecer las circunstancias y el móvil del ataque.

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La víctima fue identificada como Nora Beatriz Borda . El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Teniente Primero Vázquez, en inmediaciones de la Seccional 46.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba en el comedor de la casa cuando se produjo una discusión con el hombre que posteriormente fue detenido.

En circunstancias que todavía son investigadas, el sospechoso habría tomado un arma blanca y atacado a la víctima , provocándole heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Los gritos de auxilio alertaron a otras personas que estaban dentro del inmueble. Dos familiares acudieron al lugar y lograron reducir al presunto agresor hasta la llegada de los efectivos policiales.

El SAME constató el fallecimiento

Personal policial y profesionales del SAME arribaron al domicilio después de recibir el aviso sobre el violento episodio.

El equipo médico examinó a la mujer y constató que ya no presentaba signos vitales. La causa definitiva del fallecimiento será determinada mediante la autopsia ordenada por la Justicia.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios forenses correspondientes.

Un hombre permanece detenido

Por disposición de la Fiscalía, el sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Según la información preliminar, el hombre fue trasladado al hospital Pablo Soria para recibir atención por lesiones que habría sufrido durante el episodio y para una evaluación médica.

El detenido sería hermano de la expareja de la víctima. No obstante, la relación entre las personas involucradas y la secuencia completa del ataque forman parte de las medidas que llevan adelante los investigadores.

La Fiscalía investiga el móvil

El fiscal interviniente y efectivos de la División Homicidios trabajan en la recolección de testimonios, pericias y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Entre las medidas previstas se encuentran el relevamiento de la vivienda, el secuestro del arma que habría sido utilizada y la declaración de las personas presentes en el domicilio. También se aguardan los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para establecer el mecanismo y la causa de la muerte.

La investigación deberá determinar si el crimen se produjo en un contexto de violencia de género y cuál será la calificación legal que finalmente se le atribuya al detenido.

Contención para la familia

La víctima vivía con su hijo menor de edad, quien quedó bajo el cuidado de familiares. Por tratarse de un niño, corresponde preservar su identidad y cualquier información relacionada con su salud o situación personal.

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Lo más importante

La víctima fue identificada como Nora Beatriz Borda, de 48 años.

El crimen ocurrió durante la noche del martes en Aeroparque, Alto Comedero.

La mujer sufrió graves heridas producidas con un arma blanca.

Un hombre de 35 años permanece detenido.

El sospechoso sería familiar de la expareja de la víctima.

La causa se investiga preliminarmente como un presunto femicidio.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que atraviesa una situación de este tipo, podés pedir ayuda. Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que atraviesa una situación de este tipo, podés pedir ayuda.

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Ante una situación de violencia, una emergencia o para realizar la denuncia, llamá inmediatamente al 911. También se encuentra disponible la línea nacional 144.