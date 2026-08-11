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11 de agosto de 2026 - 09:01
Jujuy.

Jueves y viernes no habrá clases en Jujuy en el Nivel Secundario: los motivos

El jueves 13 y viernes 14 de agosto, el Nivel Secundario no tendrá clases en la provincia de Jujuy. Conocé los motivos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.

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Teniendo en cuenta el Anuario Escolar 2026, está estipulado por el Ministerio de Educación que estos 13 y 14 de agosto no haya clases en el Nivel Secundario de Jujuy. El motivo está estrechamente ligado a las mesas de exámenes previstas para dichas fechas.

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Mediante el Anuario Escolar 2026 en Jujuy quedaron establecidas las fechas clave que regirán el Ciclo Lectivo en los establecimientos educativos de la provincia. En ese marco, el Ministerio de Educación de Jujuy estableció que tanto el jueves 13 como el viernes 14 de agosto se lleven adelante los exámenes para materias pendientes en el Nivel Secundario.

Cabe destacar que estos exámenes se tomarán sin actividad áulica para los demás estudiantes.

Qué días de agosto no hay clases

Hasta el momento, el calendario quedaría establecido de la siguiente manera:

  • Jueves 6 de agosto: asueto en San Salvador de Jujuy, sin clases en todos los niveles.
  • Viernes 7 de agosto: asueto en Palpalá, sin clases en todos los niveles.
  • 13 y 14 de agosto: mesas de exámenes sin actividades en el Nivel Secundario.
  • Lunes 17 de agosto: feriado nacional.

Período escolar común: fechas oficiales

El período escolar común inicia su actividad administrativa y pedagógica a mediados de febrero y se extiende hasta diciembre. El detalle completo es el siguiente:

  • 12 y 13 de agosto: exámenes para materias pendientes, sin actividad áulica (Nivel Secundario).
  • 13 y 14 de octubre: nueva instancia de exámenes, con suspensión de clases (Nivel Secundario).
  • 17 al 26 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptan su actividad escolar.
  • 11 de noviembre: tercera jornada institucional.
  • 18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo 2026.

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