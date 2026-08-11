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11 de agosto de 2026 - 08:44
Jujuy.

Alerta amarilla por vientos en Jujuy: cuándo rige y qué zonas abarca

El SMN renovó el alerta amarilla por vientos para Jujuy. El fenómeno podría generar condiciones adversas y recomiendan tomar precauciones.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por vientos para Jujuy, que afectará durante la tarde del miércoles 12 de agosto a diferentes sectores de la zona cordillerana de la provincia.

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De acuerdo con el parte oficial adjunto, generado este martes 11 de agosto a las 6:24, la advertencia se concentra en cuatro sectores del territorio jujeño. El organismo mantiene bajo nivel verde al resto de los fenómenos contemplados para esas áreas durante las jornadas analizadas. El SMN cuenta con un Sistema de Alerta Temprana que permite seguir las advertencias meteorológicas por provincia.

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Alerta amarilla por viento: cuándo rige

Según la información publicada por el SMN, la alerta amarilla por viento está prevista para la tarde del miércoles 12 de agosto.

El nivel amarillo implica una situación ante la cual la población debe mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, tal como indica la referencia incluida en el propio parte oficial.

Para este martes 11 y el jueves 13, el cuadro presentado por el organismo muestra nivel verde para viento en las mismas zonas, por lo que la advertencia se concentra, hasta el momento, en el miércoles por la tarde.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla

La advertencia alcanza específicamente a sectores cordilleranos del norte y oeste de la provincia:

  • Cordillera de Cochinoca
  • Cordillera de Rinconada
  • Cordillera de Santa Catalina
  • Cordillera de Susques

El escenario deberá seguirse durante las próximas horas, debido a que los avisos y pronósticos meteorológicos pueden actualizarse conforme evoluciona la situación. El SMN mantiene disponibles sus pronósticos y sistemas de seguimiento meteorológico de manera permanente.

Cómo estará el tiempo este martes en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, a las 8 de este martes el SMN registraba 4,9°C, con cielo parcialmente nublado y presencia de neblina.

La humedad alcanzaba el 89%, el viento se encontraba en calma y la visibilidad era de 12 kilómetros. Para la jornada se prevé una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 14°C, según el pronóstico difundido en el parte adjunto.

Pronóstico extendido para lo que resta de la semana

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN presentado este martes, las temperaturas comenzarán a subir gradualmente en San Salvador de Jujuy durante los próximos días.

Para el miércoles 12 se espera una mínima de 5°C y una máxima de 16°C. El jueves 13, los registros se ubicarían entre los 7°C y los 18°C.

El viernes 14 tendría una mínima de 5°C y una máxima de 18°C, mientras que para el sábado 15 se anticipan temperaturas de entre 9°C y 18°C.

Hacia el domingo 16, la mínima se mantendría en 9°C, pero la máxima podría alcanzar los 19°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas del período informado.

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