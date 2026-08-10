Cuándo y dónde anuncian nieve en Jujuy: las zonas bajo alerta

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco

El frío vuelve a poner a la nieve en el centro de la escena en Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas que alcanzará a diferentes sectores de la zona cordillerana de la provincia durante este martes 11 de agosto.

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De acuerdo con la información oficial, las áreas alcanzadas son la Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques .

Según el pronóstico de Alertas y Advertencias del SMN, la alerta amarilla por nevadas rige durante el martes 11 de agosto en la región cordillerana señalada. El organismo anticipa que el fenómeno podría ser importante en algunos sectores debido a la cantidad de nieve prevista.

El SMN informó que el área será afectada por nevadas persistentes y que se esperan valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros .

Además, advirtió que esas cantidades pueden ser superadas de manera puntual, por lo que las condiciones pueden variar dependiendo de la zona y la altura.

Las nevadas estarán acompañadas por vientos intensos, una combinación que podría complicar todavía más las condiciones meteorológicas en la cordillera.

Alerta también por fuertes vientos en Jujuy

Además de la nieve, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento para la misma región cordillerana. Según el reporte, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Esta situación podría provocar reducción de la visibilidad, especialmente en aquellos puntos donde coincidan las nevadas con las ráfagas más intensas.

¿Dónde puede nevar en Jujuy?

Las zonas comprendidas por la alerta son:

Cordillera de Cochinoca.

Cordillera de Rinconada.

Cordillera de Santa Catalina.

Cordillera de Susques.

Se trata principalmente de sectores de alta montaña y la Puna jujeña, donde las condiciones invernales pueden intensificarse rápidamente.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Para quienes deban circular o permanecer en las zonas alcanzadas, será importante seguir las actualizaciones oficiales, especialmente ante la combinación de nieve, fuertes ráfagas y reducción de visibilidad.