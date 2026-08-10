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10 de agosto de 2026 - 09:16
Salud.

Un médico intensivista impulsa en Jujuy un estudio cardiovascular con más de 500 pacientes

Gustavo Castellón trabaja en una investigación que analiza factores de riesgo cardiovascular en pacientes de Jujuy. El médico ya fue reconocido por trabajos anteriores en congresos nacionales de Terapia Intensiva.

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Castellón, quien trabaja en el Hospital San Roque y el Sanatorio del Rosario, habló con TodoJujuy sobre su tarea profesional, el lugar que ocupa la investigación dentro de la medicina intensiva y los trabajos científicos que desarrolló durante los últimos años.

Su recorrido ya obtuvo reconocimiento a nivel nacional. Según contó, una investigación realizada durante su formación fue presentada en el Congreso Nacional de Terapia Intensiva y quedó seleccionada entre los 15 mejores trabajos. Además, junto a integrantes del equipo de Terapia Intensiva obtuvo otras distinciones.

Una nueva investigación con más de 500 pacientes de Jujuy

Actualmente, Castellón trabaja en un proyecto de mayor alcance para el cual comenzó a recopilar información obtenida durante los últimos años. “Estoy trabajando con un trabajo un poquito más amplio, recopilando la información que conseguí desde el 2022 hasta el 2024”, explicó el especialista.

La investigación está orientada al área cardiológica y busca estudiar factores de riesgo que pueden estar presentes en los pacientes, entre ellos la presión arterial, la diabetes y las arritmias.

Uno de los puntos centrales será la fibrilación auricular y sus características dentro de la población estudiada en Jujuy. “Estamos hablando de más de 500 pacientes estudiados, qué tienen en común en nuestra población jujeña en cuanto a la relación de una fibrilación auricular”, señaló Castellón. Su intención es ampliar la cantidad de información disponible y presentar los resultados del trabajo durante el próximo año.

El reconocimiento a su trabajo científico

La investigación forma parte de un recorrido que Castellón comenzó durante su formación como residente. En 2024 realizó uno de sus primeros trabajos y al año siguiente desarrolló otro proyecto que llegó al Congreso Nacional de Terapia Intensiva. “Afortunadamente ese trabajo quedó entre los 15 mejores trabajos”, recordó.

También destacó el trabajo colectivo realizado junto a otros profesionales de Terapia Intensiva. Entre los reconocimientos obtenidos mencionó que, junto a un compañero, ganó el Concurso Nacional de Residentes de Terapia Intensiva.

El desafío de trabajar en terapia intensiva

Durante la entrevista, Castellón también explicó cuál es la tarea de un médico intensivista y por qué se trata de una especialidad en la que las decisiones pueden resultar determinantes.

Los profesionales trabajan principalmente con patologías agudas y pacientes que requieren un seguimiento permanente debido a la posibilidad de sufrir complicaciones. “Son esas patologías agudas de vida o muerte, que en cuestión de minutos, si no se hace algo, puede cambiar el futuro de una persona”, explicó.

El objetivo, señaló, es lograr que el paciente pueda superar esa etapa crítica para luego continuar su recuperación acompañado por otros especialistas.

Pacientes cada vez más jóvenes con ACV

Otro de los temas abordados fue la aparición de accidentes cerebrovasculares (ACV) en personas jóvenes. Castellón aclaró que Jujuy todavía no cuenta con números exactos que permitan establecer un incremento entre adolescentes, aunque sí observan casos en edades que antes eran menos habituales. “Estamos teniendo reportes de pacientes cada vez más jóvenes con ACV”, sostuvo.

Según explicó, actualmente atienden pacientes de alrededor de 30 años que presentan este tipo de cuadros. En adolescentes, en cambio, remarcó que existen pocos registros dentro de la población jujeña, aunque indicó que a nivel mundial comienzan a observarse mayores números.

“Nos falta ser más empáticos con los pacientes”

Más allá de la investigación y el trabajo clínico, Castellón hizo especial hincapié en el aspecto humano de la terapia intensiva. Para el médico, acompañar a las familias también constituye una parte fundamental de la especialidad. “Nos falta ser más empáticos con los pacientes y con los familiares”, afirmó.

El intensivista explicó que el profesional debe poder comprender no solamente la situación clínica, sino también lo que atraviesan quienes acompañan al paciente. “Puedo ser la parte médica, la parte científica, todo, pero también tengo que ponerme del otro lado del paciente, del otro lado de la familia”, expresó.

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