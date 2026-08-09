Una odontóloga jujeña alertó sobre el vínculo entre las encías y las enfermedades del corazón

La salud bucal va mucho más allá de evitar las caries o mantener una sonrisa estética. Las encías inflamadas, el sangrado al cepillarse o un mal aliento persistente pueden ser señales de una enfermedad periodontal que, además de afectar la boca, también puede tener consecuencias sobre el corazón.

Así lo explicó Mariel Torrez, odontóloga jujeña , quien en diálogo con TodoJujuy advirtió sobre la importancia de realizar controles periódicos para prevenir complicaciones que muchas veces pasan desapercibidas.

Según explicó la especialista, el objetivo de la odontología actual es abordar la salud de manera integral, entendiendo que distintas enfermedades del organismo pueden estar relacionadas entre sí. "Cuando hablamos de salud bucal siempre tratamos de enfocarnos en una salud integral. Si tenemos una boca sana, podemos prevenir muchas cosas", afirmó.

En ese sentido, señaló que existe una relación entre algunas enfermedades de las encías y determinadas patologías cardiovasculares. "Siempre se habla de mantener la boca sana para prevenir ciertas enfermedades, como cardiopatías o infartos" , indicó. Torrez explicó que la boca alberga una gran cantidad de bacterias y que, cuando las encías están lesionadas, esos microorganismos pueden ingresar al torrente sanguíneo.

"Tenemos muchas bacterias en la boca y tenemos un contacto directo con la sangre. Entonces hay un ingreso de bacterias que puede producir un infarto", advirtió la odontóloga.

El principal síntoma que no hay que ignorar

Para la odontóloga, uno de los primeros signos de alerta aparece durante el cepillado diario. "El síntoma principal es el sangrado de encías. Cuando tenemos un sangrado de encías es como decir: 'Hay una alerta acá que puede llegar a terminar en algo peor'", explicó.

Ese sangrado suele estar asociado a la enfermedad periodontal o periodontitis, una afección que genera bolsas alrededor de los dientes donde se acumulan bacterias. "La enfermedad periodontal causa unas bolsas alrededor de los dientes. Esas bolsas después se lastiman y ahí tenés contacto directo con el torrente sanguíneo", detalló.

Cómo prevenir este problema

La prevención continúa siendo la herramienta más importante. Torrez recomendó asistir al odontólogo al menos dos veces por año, incluso cuando no existen molestias.

"Lo podemos prevenir yendo al consultorio cada seis meses y haciendo la limpieza correspondiente", sostuvo la odontólga. Además del cepillado diario, destacó la importancia del hilo dental para eliminar la placa bacteriana entre los dientes. "El cepillo de dientes nos va a ayudar a sacar las bacterias, pero la limpieza profesional completa todo eso", explicó.

El error que más repiten los pacientes

Durante la entrevista, la odontóloga fue contundente al señalar cuál es el hábito que más falta hace incorporar. "El error que más vemos es el no uso del hilo dental", respondió. Y aclaró que debería utilizarse todos los días como parte de la rutina de higiene.

Respecto del cepillo, recomendó cambiarlo cada tres meses y optar por modelos simples. "El cepillo ideal siempre es el más sencillo posible, que sea recto y con todas las cerdas al mismo nivel", indicó.

¿Qué pasa con las pastas dentales y los enjuagues?

Torrez también respondió algunas dudas frecuentes relacionadas con los productos de higiene bucal. Sobre las pastas dentales, explicó que las disponibles actualmente contienen la cantidad necesaria de flúor, aunque aconsejó evitar aquellas que prometen un efecto blanqueador. "Los blanqueadores tienen unas arenillas que rayan el esmalte. El blanqueo se logra a expensas de un rayado", señaló.

En cuanto a los enjuagues bucales, aseguró que no suelen ser indispensables. "Generalmente, aunque digan que son sin alcohol, tienen alcohol. El alcohol mata las bacterias buenas y las malas de la boca, y la idea es que las buenas queden", explicó.

La recomendación para los chicos que vuelven a clases

Con el regreso a clases tras el receso invernal, la especialista también dejó un consejo para las familias. Recomendó realizar controles odontológicos periódicos y fomentar los hábitos de higiene desde la infancia. "Que los chicos lleven el cepillo al colegio para poder lavarse los dientes después de comer y generar esa costumbre", aconsejó.

También sugirió acompañar esa rutina con una alimentación saludable, especialmente para quienes permanecen varias horas en la escuela. Para Torrez, pequeños hábitos cotidianos como el cepillado correcto, el uso del hilo dental y los controles cada seis meses pueden marcar la diferencia no solo para mantener una boca sana, sino también para cuidar la salud general del organismo.