Ley de Propiedad Privada: especialista explicó qué pasará en Jujuy

Tras el debate en el Congreso sobre los cambios vinculados a la propiedad privada, los alquileres y los desalojos , Canal 4 consultó a Susana Marino, corredora inmobiliaria matrícula 163 , para conocer cómo podrían impactar estas medidas en Jujuy.

La profesional sostuvo que varios de los puntos discutidos ya forman parte de la práctica habitual en los contratos de alquiler. “ Lo que se trató ya se está implementando desde hace tiempo ”, afirmó.

Marino explicó que, tras la derogación de la anterior ley de alquileres, los contratos se confeccionan en base al acuerdo entre propietario e inquilino.

“ En cada contrato se estila el desalojo en 15 días. Lógicamente uno trata de no llegar a esa instancia porque es muy triste y busca la mejor forma de solucionar el problema a las familias ”, señaló.

Según indicó, en su experiencia los desalojos no son frecuentes en Jujuy. “Hasta el día de hoy nosotros no hemos hecho desalojos en Jujuy, muy rara vez”, sostuvo.

También remarcó que actualmente las condiciones se establecen entre las partes. “Los contratos se hacen según el acuerdo de partes: lo que pretende el propietario y lo que pretende el locatario. Nosotros mediamos y ese es el documento con el cual trabajamos”, explicó.

Qué pasa con la entrega de las llaves

Otro de los puntos abordados fue la obligación de recibir las llaves cuando finaliza una locación o cuando existe un acuerdo para dejar la vivienda.

Marino indicó que esa modalidad ya se aplica en su actividad: “Cada vez que logramos llegar a un acuerdo con un locatario que se tiene que ir porque no puede pagar, personalmente recibo la llave en nombre del propietario”.

Lo mismo ocurre cuando finaliza normalmente un contrato. En ese sentido, consideró que los cambios debatidos no modificarían de manera sustancial la operatoria que actualmente realizan.

“Nosotros vamos a seguir trabajando normalmente, con lo que las partes decidan de común acuerdo en cada cláusula”, concluyó.