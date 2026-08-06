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6 de agosto de 2026 - 21:01
Política.

Marcharon en Jujuy contra la Ley de Tierras

Agrupaciones y vecinos se movilizaron esta tarde por las calles céntricas para expresar su rechazo al proyecto tratado en el Senado.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Vecinos y representantes de distintas agrupaciones marcharon durante la tarde de este jueves por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, en rechazo a la Ley de Tierras y al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate en el Congreso de la Nación.

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La movilización también estuvo atravesada por el rechazo a las modificaciones que inicialmente se proponían sobre la Ley de Tierras Rurales. Los participantes recorrieron distintos sectores del centro capitalino para manifestar su posición mientras la iniciativa era tratada en el Senado.

La marcha tuvo como eje el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y los cambios que contemplaba originalmente en materia de tierras rurales, además de otros puntos vinculados con expropiaciones, desalojos, ocupación de inmuebles y manejo del fuego.

De qué se trata la Ley de Propiedad Privada

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone modificar distintas normas relacionadas con el derecho de propiedad. Entre sus principales puntos se encuentran nuevos criterios para calcular indemnizaciones en casos de expropiación, cambios en los procedimientos de desalojo por falta de pago y modificaciones en las restricciones aplicadas a terrenos afectados por incendios.

También incorpora un régimen de regularización para personas que puedan demostrar una posesión pacífica, continua y con causa lícita durante al menos diez años sobre determinados inmuebles destinados a vivienda única.

Qué ocurrió con el capítulo de la Ley de Tierras

La iniciativa incluía originalmente un apartado destinado a modificar el régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos o capitales extranjeros.

Sin embargo, ese capítulo fue retirado antes de la votación por no contar con los respaldos necesarios en el Senado. Por ese motivo, ya no forma parte del texto que continuó siendo debatido, aunque las modificaciones propuestas sobre las tierras rurales permanecieron entre los principales motivos de las movilizaciones realizadas en diferentes puntos del país.

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