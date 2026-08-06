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6 de agosto de 2026 - 10:59
Jujuy.

Alerta por fuertes vientos por tres días: qué zonas de Jujuy están afectadas

El SMN renovó la alerta por vientos fuertes en Jujuy, para todo el fin de semana. Se esperan ráfagas intensas en zonas altas y otros sectores de la provincia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El alerta por viento alcanza a gran parte de Jujuy. Piden estar atentos a ráfagas, polvo en suspensión y cambios bruscos del tiempo.

El alerta por viento alcanza a gran parte de Jujuy. Piden estar atentos a ráfagas, polvo en suspensión y cambios bruscos del tiempo.

Una alerta por vientos furtes rige para jueves, viernes y sábado para gran parte de Jujuy, en una jornada que ya había sido anticipada como clave por el meteorólogo Edgardo Escobar. El especialista señaló que, después de varios días con temperaturas agradables, este jueves podía presentarse con incremento térmico y presencia de vientos del sector oeste, especialmente en zonas de cordillera y sectores altos de la provincia.

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Según explicó Escobar en diálogo con Todo Se Ve, en Jujuy hay que prestar atención cuando se combinan temperaturas altas y un posterior cambio de tiempo, ya que esas condiciones pueden favorecer la aparición del denominado viento sonda, un fenómeno seco, cálido y con ráfagas que suele sentirse con fuerza en distintas zonas de la provincia.

Qué zonas están afectadas por la alerta

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por fuertes vientos para diferentes sectores de Jujuy. El fenómeno afectará a la provincia durante este jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de agosto, principalmente durante la tarde y la noche.

Durante la tarde y la noche de este jueves, el aviso comprende a:

  • El Carmen
  • Ledesma
  • Palpalá
  • San Antonio
  • San Pedro
  • Santa Bárbara
  • Valle Grande
  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano
  • Zona baja de Tilcara

Para el viernes por la tarde, la alerta se trasladará principalmente hacia la región de la Puna y alcanzará a:

  • Puna de Susques
  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi

El sábado, el aviso continuará durante la tarde y la noche en la Puna de Susques.

Por qué se produce este fenómeno

El meteorólogo explicó que muchas veces se habla de “viento norte”, pero técnicamente, cuando se trata de un viento de ladera descendente, seco, cálido y con ráfagas, se lo denomina viento zonda.

Este tipo de viento puede generar molestias, reducción de visibilidad por polvo, caída de ramas u objetos sueltos, y complicaciones para circular, sobre todo en rutas y zonas abiertas. Por eso se recomienda evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor intensidad, asegurar elementos que puedan volarse y manejar con precaución.

El cambio de tiempo ya estaba previsto

La alerta llega en medio de una semana con cambios marcados en Jujuy. Escobar había señalado que lunes, martes y miércoles se iban a mantener con condiciones agradables, máximas cercanas a los 25°C y mínimas entre 10 y 12°C. Sin embargo, advirtió que el jueves sería el día a observar por el incremento de temperaturas y la posible presencia de viento.

El escenario cambiará desde el viernes, cuando se espera un descenso de temperatura, con máximas promedio entre 17 y 18 grados, cielo parcial a mayormente nublado y mínimas cercanas a los 8°C.

Lo que tenés que saber:

  • Rige una alerta por viento fuerte para gran parte de Jujuy.
  • El fenómeno puede sentirse con mayor intensidad en Puna, Cordillera, Quebrada y zonas altas.
  • También se recomienda estar atentos en San Salvador de Jujuy y alrededores.
  • Edgardo Escobar había anticipado que este jueves podía ser un día clave por el aumento de temperatura y el viento.
  • El viento sonda es un viento seco, cálido, descendente y con ráfagas.
  • Se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y circular con precaución.
  • Desde el viernes se espera un descenso de temperatura en la provincia.

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