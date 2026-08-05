En que barrios estarán los camiones cisterna por el corte de agua en Jujuy

Agua Potable habilitó 7 camiones cisternas.

Agua Potable de Jujuy desplegará este jueves siete camiones cisterna para asistir a los sectores afectados por la interrupción programada del servicio, dispuesta por la ejecución simultánea de trabajos de mantenimiento y reparación en distintos puntos de la infraestructura hídrica de la capital.

La distribución no tendrá un punto fijo pero si irá recorriendo los lugares afectados y tendrá como prioridad los hospitales, el Servicio Penitenciario y diferentes puntos considerados estratégicos para la población.

Barrios afectados en San Salvador de Jujuy el miércoles En distintos sectores de la capital, la interrupción comenzó a las 21 horas del miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta las 8 horas del jueves 6.

Los barrios alcanzados son:

Mariano Moreno.

Cuyaya.

EPAM 3.

Coronel Arias.

Cerro Las Rosas.

Labarta.

Almirante Brown.

Santa Rosa.

Barrio Norte.

Quebrada de los Pájaros.

Ingenieros.

Cortijo.

790 Viviendas.

Luján.

Alto Gorriti.

San Cayetano. Interrupción durante 15 horas en Alto Comedero este jueves En Alto Comedero, la suspensión del servicio comenzará este jueves a las 5 de la mañana y se extenderá hasta las 20 horas, afectando a gran parte de su extensión. Según detalló la empresa, los sectores de 18 Hectáreas, 30 Hectáreas, 47 Hectáreas y 150 Hectáreas no serán alcanzados por la interrupción.

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