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5 de agosto de 2026 - 20:01
Atención.

En que barrios estarán los camiones cisterna por el corte de agua en Jujuy

El corte comienza este miércoles a las 21hs y el operativo arranca a las 5 de la mañana del jueves, donde se priorizará hospitales, el Servicio Penitenciario y puntos estratégicos.

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La distribución no tendrá un punto fijo pero si irá recorriendo los lugares afectados y tendrá como prioridad los hospitales, el Servicio Penitenciario y diferentes puntos considerados estratégicos para la población.

Barrios afectados en San Salvador de Jujuy el miércoles

En distintos sectores de la capital, la interrupción comenzó a las 21 horas del miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta las 8 horas del jueves 6.

Los barrios alcanzados son:

  • Mariano Moreno.
  • Cuyaya.
  • EPAM 3.
  • Coronel Arias.
  • Cerro Las Rosas.
  • Labarta.
  • Almirante Brown.
  • Santa Rosa.
  • Barrio Norte.
  • Quebrada de los Pájaros.
  • Ingenieros.
  • Cortijo.
  • 790 Viviendas.
  • Luján.
  • Alto Gorriti.
  • San Cayetano.

Interrupción durante 15 horas en Alto Comedero este jueves

En Alto Comedero, la suspensión del servicio comenzará este jueves a las 5 de la mañana y se extenderá hasta las 20 horas, afectando a gran parte de su extensión.

Según detalló la empresa, los sectores de 18 Hectáreas, 30 Hectáreas, 47 Hectáreas y 150 Hectáreas no serán alcanzados por la interrupción.

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