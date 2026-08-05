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5 de agosto de 2026 - 17:32
Jujuy.

Día del Santísimo Salvador: así funcionarán los servicios este jueves

La Municipalidad informó la modalidad de recolección, transporte, ascensores urbanos, estacionamiento, mercados y cementerios durante el asueto por el Santísimo Salvador.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer cómo funcionarán los servicios municipales durante este jueves 6 de agosto, jornada en la que habrá asueto administrativo por las celebraciones en honor al Santísimo Salvador, patrono de la ciudad. Algunas prestaciones se mantendrán con normalidad, mientras que otras tendrán horarios especiales o trabajarán de manera reducida.

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Recolección de residuos y limpieza urbana

La Dirección General de Higiene Urbana informó que la recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad, al igual que los servicios especiales.

En tanto, las tareas municipales de limpieza y barrido funcionarán con servicio reducido durante la jornada. Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos. Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 388-3131807.

Servicios prestados por Limsa

La empresa Limsa S.A. mantendrá su funcionamiento habitual durante el jueves. Serán normales la recolección de residuos domiciliarios, patógenos y comerciales, además del barrido en el microcentro y la Terminal de Ómnibus.

También se prestarán normalmente los servicios de barrido manual, barrido mecánico y recolección de los contenedores municipales.

Transporte urbano y alternativo

El transporte urbano de pasajeros circulará con unidades reducidas, por lo que se recomienda a los usuarios tener en cuenta que podría disminuir la frecuencia habitual de los colectivos.

Por su parte, el transporte alternativo de pasajeros, que incluye taxis compartidos y radiotaxis, prestará servicio con la aplicación de la Tarifa 1.

Ascensores urbanos y estacionamiento tarifado

Los ascensores urbanos funcionarán de 8 a 20 horas, de acuerdo con el cronograma establecido para la jornada de asueto.

El sistema de estacionamiento tarifado, en tanto, trabajará de manera habitual durante este jueves en las zonas correspondientes.

Horarios de los mercados municipales

Los distintos mercados municipales atenderán en sus horarios habituales, sin modificaciones en su funcionamiento por el asueto en honor al Santísimo Salvador.

Atención en los cementerios

Los cementerios municipales permanecerán abiertos para visitas entre las 8 y las 18 horas. Las oficinas administrativas atenderán al público en un horario reducido, de 8 a 13 horas.

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