Misas y procesión al Santísimo Salvador: horarios y recorrido para este jueves

La Iglesia Catedral ultima los preparativos para celebrar este jueves 6 de agosto la fiesta litúrgica del Santísimo Salvador , patrono de San Salvador de Jujuy. La jornada contará con misas, la tradicional procesión por las calles del centro, una celebración eucarística y una cantata folclórica.

Jujuy. Santísimo Salvador: comenzó la novena en honor al patrono de la Ciudad

Manuel Alfaro, párroco de la Iglesia Catedral, explicó que durante la mañana se celebrarán dos misas. La primera será a las 8 , mientras que la segunda comenzará a las 10 y estará destinada a la comunión general.

Los actos centrales se desarrollarán durante la tarde. A partir de las 17 , la imagen histórica del Santísimo Salvador saldrá desde la Catedral para encabezar la procesión junto a los fieles.

“La imagen histórica del Santísimo Salvador va a salir desde la Catedral. Hemos preparado un trono especial”, señaló Alfaro al brindar detalles sobre la organización.

Honras al Santísimo Salvador: habrá misas y peregrinación

Cuál será el recorrido de la procesión

La procesión comenzará en la Iglesia Catedral y avanzará por calle Sarmiento, Independencia y Lavalle. Luego, los participantes descenderán por calle Alvear para regresar nuevamente hacia la Catedral.

El párroco indicó que el operativo ya fue coordinado con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el SAME y la Policía de la Provincia, con el objetivo de garantizar la seguridad durante todo el trayecto. Además, el recorrido estará completamente sonorizado para que los participantes puedan acompañar las oraciones, meditaciones y canciones durante la celebración.

Misa en el atrio de la Catedral

Una vez que la imagen regrese al atrio de la Iglesia Catedral, el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, encabezará una misa concelebrada, prevista aproximadamente para las 18.

La celebración tendrá además un significado especial, debido a que ese mismo día se cumplirán 14 años de la toma de posesión de Daniel Fernández como quinto obispo de la Diócesis de Jujuy.

Los trabajos de organización comenzarán desde las 13, momento en el que los servidores colocarán las sillas en el atrio de la iglesia y sobre calle Sarmiento. También se instalará la tradicional tarima destinada a la misa y a la imagen del Santísimo Salvador.