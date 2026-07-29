Fiesta del Santísimo Salvador: procesión, recorrido y horarios

La Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy avanza con los preparativos para la fiesta patronal del Santísimo Salvador , que tendrá sus actos centrales el miércoles 6 de agosto . Ese día, la comunidad participará de la tradicional procesión, la misa central y la cantata en honor al santo patrono de la ciudad.

El padre Manuel Alfaro , párroco de la Iglesia Catedral, explicó que la celebración coincide litúrgicamente con el día de la Transfiguración de Jesús y convocó a los fieles a participar como comunidad.

“Todos los años va creciendo y por eso quiero invitar para que el 6 de agosto podamos estar como pueblo, como familia, agradeciéndole al Santísimo Salvador todo lo que recibimos diariamente”, expresó.

Los cultos centrales comenzarán el 6 de agosto a las 17 horas , con la procesión tradicional por las calles del centro de San Salvador de Jujuy. La imagen histórica del Santísimo Salvador saldrá desde la Catedral y luego se realizará la misa central.

Según detalló el padre Alfaro, el recorrido será el habitual:

partirá desde la Iglesia Catedral,

continuará por calle Sarmiento ,

, subirá por Independencia hasta Lavalle ,

hasta , seguirá por Lavalle hasta Alvear

luego bajará nuevamente hacia la Catedral, donde se celebrará la Santa Misa.

Después de la misa, está prevista la tradicional cantata, en la que distintos conjuntos folclóricos ofrecerán sus canciones al santo patrono.

Dónde estará el escenario y cómo se ubicarán las sillas

Uno de los puntos que todavía se define es la ubicación del escenario. Por la presencia de la carpa, no podrá instalarse en el lugar habitual, por lo que se analizan alternativas junto al área de Arquitectura de la Provincia.

“Estamos pensando ya sea al frente de la plaza o en la esquina, en la intersección de Belgrano y Sarmiento”, explicó el sacerdote. La definición se tomará en los próximos días para organizar también el recorrido y la ubicación de los fieles.

En cuanto a la disposición para la misa, Alfaro confirmó que ya cuentan con alrededor de 1.000 sillas, a las que se sumarán otras aportadas por el Colegio del Huerto, el Consejo de Educación Católica y los bancos de la iglesia.

De todas maneras, anticipó que no alcanzarán para todos los asistentes, por lo que muchos fieles también participarán de pie durante la celebración.

“Estamos pensando ya sea al frente de la plaza o en la esquina, en la intersección de Belgrano y Sarmiento” “Estamos pensando ya sea al frente de la plaza o en la esquina, en la intersección de Belgrano y Sarmiento”

César Daniel Fernández cumple 14 años como obispo de Jujuy

La fiesta patronal tendrá este año otro dato significativo para la Iglesia jujeña. El 6 de agosto también se recordarán los 14 años de la toma de posesión de monseñor César Daniel Fernández como quinto obispo de Jujuy.

El obispo será quien presida la misa central, como parte de una jornada que reunirá a fieles, familias, instituciones religiosas y agrupaciones que todos los años acompañan la celebración del Santísimo Salvador.

Cómo se realiza la novena

Como parte de la preparación espiritual, la Catedral lleva adelante la novena al Santísimo Salvador, que se extenderá hasta el 5 de agosto.

Durante estos días, cada misa es presidida por un sacerdote distinto. Alfaro comentó que participarán religiosos de diferentes comunidades, como el padre Miguel Esquiciarini, de Perico, y el padre Macaño, de Río Blanco, entre otros.

La novena funciona como el camino previo a la fiesta central: un tiempo de oración, encuentro comunitario y preparación para vivir el día patronal.

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