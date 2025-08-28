El Papa León XIV nombra al obispo de Jujuy como miembro del Dicasterio para el Clero

Obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández.

El Papa León XIV nombró al obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, como miembro del Dicasterio para el Clero, informó el Vaticano en la lista de nombramientos publicada recientemente. Este dicasterio, antes conocido como Congregación para el Clero, es el organismo encargado de la formación, disciplina y acompañamiento del clero secular a nivel global.

En paralelo, Fernández ocupa el rol de vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para el período 2024–2027, lo que refuerza su peso institucional dentro de la Iglesia argentina y ahora también en el ámbito internacional.

¿Qué implica el nombramiento? Ser miembro del Dicasterio para el Clero permite a Fernández participar en la toma de decisiones sobre la formación de sacerdotes, los seminarios, y temas esenciales relacionados con la vida del clero. Es un cargo que trasciende su función pastoral en Jujuy y lo vincula directamente con la Curia Romana.

Este perfil eclesiástico significativo refleja la confianza del Papa León XIV en su experiencia y liderazgo, y lo coloca en el centro de la estructura de gobierno de la Iglesia a nivel mundial.

El Papa León XIV predicó sobre el buen samaritano en su segunda Audiencia General en el Vaticano. Trayectoria del obispo Fernández Origen y ordenación: Nació en Buenos Aires en 1954. Fue ordenado sacerdote en 1980 y designado obispo auxiliar de Paraná en 2007.

Nació en Buenos Aires en 1954. Fue ordenado sacerdote en 1980 y designado obispo auxiliar de Paraná en 2007. Conducción en Jujuy: En 2011 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Jujuy, y en 2012 fue confirmado como obispo diocesano. Desde entonces lidera la diócesis local con un enfoque pastoral que lo define como un "servidor sencillo".

En 2011 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Jujuy, y en 2012 fue confirmado como obispo diocesano. Desde entonces lidera la diócesis local con un enfoque pastoral que lo define como un "servidor sencillo". Rol en la CEA: En 2024 fue elegido vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, lo que lo posiciona como figura de referencia entre los obispos del país . Este nombramiento es un reconocimiento a la trayectoria de Fernández y al valor de la Iglesia de Jujuy en el panorama nacional. Además, sirve como puente entre la comunidad jujeña y la estructura central del Vaticano, ampliando su influencia a nivel global.

