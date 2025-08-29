Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Este sábado, se cumple un mes del inicio de la investigación del presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado , y en ese marco, el fiscal regional Guillermo Beller habló con Canal 4.

Investigación. Caso Matías Jurado: una psiquiatra de Salta se suma al análisis del perfil del presunto asesino serial

Uno de los puntos más relevantes de la investigación está en el análisis de laboratorio. Según explicó Beller, se detectaron cuatro perfiles genéticos: dos ya cotejados y confirmados con personas desaparecidas, mientras que los otros dos siguen bajo estudio.

Uno de estos perfiles fue descartado como perteneciente al abuelo de Jurado y al propio acusado. Además, los peritos señalaron que uno de ellos corresponde a un rastro reciente, lo que abre nuevas líneas de investigación.

Seguimiento de la tarjeta SUBE

Crimen en Jujuy: el video del presunto asesino serial llevándose a Jorge Anachuri

El fiscal detalló que se logró establecer cuál era la tarjeta SUBE utilizada por Jurado. El análisis permitió identificar los días, horarios y líneas de colectivo que empleaba con mayor frecuencia. El seguimiento en cámaras de seguridad lo ubicó descendiendo dos veces en la misma zona, en días viernes, lo que coincide con jornadas previas a la recolección de residuos.

“Creemos que esto puede ser coincidente con la posibilidad de desechar elementos, sabiendo que al día siguiente pasaba la recolección de basura”, sostuvo.

Modus operandi: el relato de un sobreviviente

El fiscal también confirmó que, tras el estudio de cámaras de seguridad, pudieron encontrar a una persona que estuvo a punto de irse con Matías Jurado hacia su vivienda.

"Hemos detectado un día viernes por la tarde, que él se baja en un lugar cercano a la Vieja Terminal, que empieza a caminar y capta a una persona en esa situación de calle. Le ofrece algo para tomar y empiezan a irse, pero por una razón ajena, alguien que lo llama desde el frente esta persona termina yéndose de la compañía de Matías Jurado. A ese hombre le hemos tomado declaración y dijo que el ofrecimiento era hacer una 'changa' a cambio de dinero y bebidas alcohólicas", afirmó.

crimen en jujuy peritos (2) Casa del presunto asesino serial de Jujuy.

Perfil psicológico y situación en la cárcel

Respecto al perfil psicológico de Jurado, Beller aclaró que el informe oficial aún no está concluido. El Ministerio Público del Acusación trabaja junto al Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF) de Salta para avanzar en pericias conjuntas.

Por el momento, Jurado permanece en aislamiento, monitoreado las 24 horas, y sin recibir visitas de familiares, salvo el contacto con su defensor.

Asimismo explicó que "él sigue en el pabellón de aislamiento, él sigue estando solo, estando monitoreado las 24 horas por cámaras y por seguridad. Se ha entrevistado, sí, con su abogado defensor, ya hemos tenido dos audiencias. De hecho, respecto de familiares, hasta donde yo sé, pero no es reciente esta información, había pedido que no lo visiten. Puede que en los días siguientes haya cambiado y es una cuestión ya más de su defensa".

Una investigación de alto impacto

A un mes del inicio de la investigación, el caso sigue generando conmoción. “Desde el primer día fue impactante: hallamos restos óseos, sangre, testimonios clave y ADN positivo de personas desaparecidas. La intensidad nunca bajó”, señaló Beller.

El fiscal subrayó que la investigación continúa firme con análisis de genética, informática, cámaras de seguridad y pericias psicológicas. Si bien aún no se maneja una fecha para un eventual juicio, sostuvo que el objetivo es llegar con un caso sólido y esclarecer la verdad para las víctimas y sus familias.