jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 13:39
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

La Fiscalía confirmó que los nuevos hallazgos no corresponden a las personas vinculadas a la causa ni a familiares de Matías Jurado.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
matias jurado MPA declaracion (1)

En el marco de la causa que investiga los homicidios vinculados a Matías Jurado, presunto asesino serial de Jujuy, el fiscal general del MPA, Sergio Lello Sánchez, confirmó que se identificaron dos perfiles de ADN que no pertenecen a las víctimas ni a los habitantes del domicilio.

La aparición de estos ADN desconocidos agrega un nuevo capítulo a la investigación que mantiene en vilo a la provincia, ya que podrían ofrecer pistas sobre otras personas vinculadas con la escena o con elementos presentes en la vivienda de Jurado.

Crimen en Jujuy
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado, de 37 años, es un hombre oriundo de San Salvador de Jujuy, conocido en su barrio de Alto Comedero por su apodo “El Machetero” debido a su costumbre de portar machetes. Desde joven, mostró una conducta violenta y agresiva, con antecedentes penales que incluyen un homicidio en 2004 y condenas por robos y amenazas. En agosto de 2025, fue detenido tras el hallazgo de restos humanos en su vivienda, lo que lo vincula con al menos cinco homicidios de personas en situación de vulnerabilidad.

Hasta la fecha, se han identificado dos víctimas cuyos restos fueron encontrados en la casa de Jurado:

  • Jorge Omar Anachuri (68 años): Visto por última vez el 25 de julio de 2025 en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy.
  • Sergio Alejandro González (25 años): Identificado mediante análisis de ADN.

Además, se investiga la posible vinculación de Jurado con las desapariciones de Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60). La fiscalía continúa con las pericias forenses para confirmar o descartar su participación en estos casos

