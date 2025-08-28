El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos en distintos sectores de la provincia de Jujuy, que regirá durante el viernes 29 y sábado 30 de agosto . Según los reportes oficiales, se esperan ráfagas intensas que podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h, con riesgo de reducción de la visibilidad y posibles complicaciones en rutas y caminos de altura.

Atención. Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

SMN. Alerta amarilla por nevadas y vientos en ocho provincias: cómo afectará a Jujuy

En el resto de la provincia no se registran alertas, aunque no se descartan ráfagas aisladas en áreas cercanas.

Qué implica el nivel amarillo

De acuerdo al sistema de alertas tempranas del SMN, el nivel amarillo significa que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños menores e interrupción de actividades cotidianas. En este caso, los fuertes vientos pueden provocar la voladura de objetos sueltos, caída de ramas, complicaciones en la circulación y reducción en la visibilidad por polvo en suspensión.

Frio Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy y varias provincias: cuáles son las zonas afectadas (Foto: AFP).

Recomendaciones para la población

Ante esta situación, el SMN recomienda:

Evitar actividades al aire libre en zonas descampadas o de montaña.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Conducir con precaución, especialmente en rutas de altura.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

Qué va a pasar con las temperaturas

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, San Salvador de Jujuy tendrá jornadas templadas en los próximos días. Para este jueves se esperan temperaturas entre los 6 °C y 22 °C, mientras que el viernes subirá la máxima hasta los 24 °C con una mínima de 8 °C. El sábado será el día más cálido, con una mínima de 9 °C y una máxima de 26 °C, aunque con ráfagas de viento de hasta 50 km/h en horas de la tarde y noche. En cambio, el domingo se anticipa un descenso marcado, con 9 °C de mínima y 18 °C de máxima.

Un fenómeno característico de agosto

Los vientos fuertes en esta época del año son habituales en Jujuy y forman parte del calendario climático de la región. Sin embargo, las alertas buscan advertir a la población para prevenir incidentes y minimizar riesgos.