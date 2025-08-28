Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

El Gobierno de la provincia de Jujuy, en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a participar del gran festejo por el Día de la Niñez que se realizará este sábado 30 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas, en el predio del Parque Acuático de Alto Comedero.
La jornada será totalmente gratuita y está dirigida a niños, niñas y sus familias, con una variada propuesta recreativa y cultural. Entre las actividades destacadas se encuentran:
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.