jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 07:14
Jujuy.

Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

El evento contará con diversas actividades como ser juegos, espectáculos, talleres, entre otras.

Redacción de TodoJujuy
Foto ilustrativa.

El Gobierno de la provincia de Jujuy, en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a participar del gran festejo por el Día de la Niñez que se realizará este sábado 30 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas, en el predio del Parque Acuático de Alto Comedero.

La jornada será totalmente gratuita y está dirigida a niños, niñas y sus familias, con una variada propuesta recreativa y cultural. Entre las actividades destacadas se encuentran:

  • Juegos y kermesse

  • Espectáculos en vivo

  • Espacios inclusivos

  • Talleres creativos

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Investigación.

Caso Matías Jurado: una psiquiatra de Salta se suma al análisis del perfil del presunto asesino serial

Por  Claudio Serra

