Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

El Gobierno de la provincia de Jujuy, en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a participar del gran festejo por el Día de la Niñez que se realizará este sábado 30 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas, en el predio del Parque Acuático de Alto Comedero.

La jornada será totalmente gratuita y está dirigida a niños, niñas y sus familias, con una variada propuesta recreativa y cultural. Entre las actividades destacadas se encuentran:

Juegos y kermesse

Espectáculos en vivo

Espacios inclusivos

Talleres creativos

