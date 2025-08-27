Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Un accidente vial en la autopista Rosario-Buenos Aires puso en peligro a la diputada nacional Rocío Bonacci y a su padre, José Bonacci , cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que se trasladaban se salió de la calzada y terminó en un campo próximo a Ramallo .

Ambos resultaron con lesiones leves , que no comprometieron su salud, y recibieron atención médica tras el choque . El hecho se produjo mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, referente de Unite , viajaban rumbo a Buenos Aires. El auto, un Nissan Sentra manejado por un chofer oficial , perdió adherencia y se despistó fuera de la ruta.

“ Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió , pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora ”, relató José Bonacci en un audio enviado a Cadena 3 Rosario mientras era trasladado con su hija a un centro de salud en Ramallo .

Visiblemente molesto por el accidente, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados: “ Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara nunca han dado bola. O sea, (Martín) Menem lo hizo ”.

El accidente que afectó a la legisladora y a su padre ocurrió cuando el vehículo oficial se salió de la ruta y terminó en un campo, durante el viaje rumbo a Buenos Aires. “Ella está bien. Fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”, comentaron desde el círculo cercano a la diputada Rocío Bonacci.

La legisladora viajaba hacia CABA para participar de la sesión convocada para esta tarde.

La trayectoria política de Rocío y José Bonacci

La carrera política de Bonacci es reciente: se sumó al ámbito legislativo en 2023, impulsada por la figura de Javier Milei, aunque hasta ese momento no contaba con experiencia previa en militancia ni en actividades políticas.

En agosto de 2024, la legisladora participó de la controvertida visita a represores en Ezeiza organizada por un grupo de diputados libertarios. No obstante, al igual que su colega de bancada Lourdes Arrieta, aseguró que acudió sin conocimiento de quiénes eran los invitados y expresó su apoyo a que se investigue cómo se planificó la jornada.

Por su parte, su padre posee una larga trayectoria dentro del ámbito político y es reconocido por su liderazgo en Unite, formación que ha funcionado como trampolín para referentes que no lograron espacios en otras listas.

En 2019, José Bonacci desempeñó un papel decisivo para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis escaños en la Cámara de Diputados provincial con una estrategia orientada a perfiles evangélicos y ultracatólicos. Su cercanía con Javier Milei también permitió que Rocío Bonacci ingresara en 2023 en la nómina de diputados nacionales, resultando finalmente elegida.

Guillermo Francos expondrá hoy en Diputados

En un contexto de creciente confrontación política, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará este miércoles ante la Cámara de Diputados, donde tendrá que dar respuesta a más de 1.300 cuestionamientos planteados por los distintos bloques opositores.

Este encuentro, que representa su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde su asunción en agosto de 2024, estará atravesado por la repercusión del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los fallecimientos vinculados al fentanilo adulterado y las investigaciones relacionadas con la criptomoneda $Libra.

La situación se complica para Francos tras la circulación de audios en los que el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, denuncia un supuesto esquema de coimas en la adquisición de medicamentos.

Si bien las preguntas formales remitidas por los legisladores no abordaban este asunto —puesto que los audios se difundieron después de cerrado el plazo para consultas—, en la Casa Rosada estiman que la oposición intentará presionar al jefe de Gabinete con numerosas interpelaciones sobre el tema, aprovechando el protocolo que permite el intercambio directo durante la sesión.