Caso ANDIS: el ministro de Salud y el titular de Agencia de Discapacidad no se presentaron en Diputados

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular de Agencia de Discapacidad (ANDIS) , Alejandro Vilches , no se presentaron en la sesión en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad de la Cámara de Diputados , donde habían sido invitados a exponer.

Habían sido convocados por el escándalo del ex funcionario del área, Diego Spagnuolo, por los audios en los que habló de presuntas coimas . El titular de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Pablo Yedlin, criticó la ausencia de los funcionarios.

"No es la primera vez que nos pasa, que invitamos funcionarios y no vienen, nos pasó lo mismo con pedidos de informes que no se contestan ni interpelaciones", dijo el legislador Unión por la Patria tras el faltazo de los invitados.

Además, hubo reclamos de parte de los diputados por las interpelaciones a Lugones y Vilches , sumado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en la trama de presunta corrupción en los audios de Spagnuolo.

El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, criticó en su cuenta de X: "Lamentable. El Ministro de Salud Mario Lugones y el nuevo titular de la Agencia de Discapacidad ausentes en las comisiones de Salud y Discapacidad. Creen que así (huyendo como ratas) van a tapar la obscenidad y el escándalo de las coimas. No van a poder".

Caso ANDIS: pedido de investigación

El diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón, pidió crear una comisión investigadora para determinar las responsabilidades políticas, por las acusaciones de supuesta corrupción, a partir de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

El diputado del Partido Socialista dijo en el plenario de comisiones de Salud y Discapacidad en Diputados: "Hablamos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, (su funcionario estrecho), Eduardo "Lule" Menem, responsabilidades políticas que tenemos que determinar. (El presidente) Javier Milei dijo que es indivisible de su hermana. Si hay estado de sospecha están en juego la institucionalidad y la credibilidad de la palabra presidencial".