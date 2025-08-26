martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 10:41
Policiales.

Quién era Florencia Revah, la joven asesinada por su pareja en San Antonio de Areco

La mujer, de 32 años y residente en Tigre, había presentado previamente una denuncia contra su pareja por situaciones de violencia de género.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.

El enigma que rodea a la pareja hallada sin vida en un sector rural de San Antonio de Areco empieza a revelar un desenlace trágico: Florencia Revah, de 32 años, habría sido asesinada por su pareja, Esteban Suárez, de 45. El cuerpo de la mujer presentaba múltiples impactos de bala.

La principal línea de investigación indica un femicidio seguido de suicidio. Testigos y conocidos describen a Revah como una persona responsable y dedicada, que hasta hace algunos años se desempeñaba en la venta de autos en un reconocido concesionario sobre la Avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires.

Quién era Florencia Revah, la mujer que fue asesinada en San Antonio de Areco.

Recientemente, había cambiado de actividad y comenzado a comercializar ventiladores. Suárez, en tanto, trabajaba en una casa de cambio. Quienes la trataron la recuerdan como una persona “muy linda, buena compañera y muy eficiente en el trabajo”. No obstante, su vida afectiva estuvo signada por relaciones conflictivas.

“Yo la conocí hace unos ocho años y sabía de una relación sentimental anterior, que también estaba contaminada”, contó a colegas de Clarín un allegado que pidió mantener su identidad en reserva. “Ella se iba del trabajo derecho a su casa, para que no se enojara su ex. No puedo creer lo que le pasó, aunque tampoco sorprende tanto. No se lo merecía”, añadió.

Florencia Revah y Esteban Alejandro Suárez fueron hallados en un auto a las afueras de San Antonio de Areco.

La joven y su pareja fueron encontrados sin vida

Florencia y su pareja fueron hallados sin vida el domingo 24 de agosto por la tarde, dentro de un Chevrolet Onix blanco. El vehículo, sin patente visible y estacionado bajo un árbol a escasos metros de la Ruta Nacional 8, se convirtió en el lugar donde culminó una relación marcada por celos, denuncias y un desenlace fatal.

Ambos compartieron un hogar en General Pacheco, Tigre, hasta que Florencia presentó una denuncia por violencia de género en abril de este año. Como consecuencia, él debió abandonar la vivienda y, según relató la madre de la víctima, existía además una “solicitud de prohibición de acercamiento, cese de actos de perturbación y exclusión”.

Pese a la disposición judicial, la pareja habría reanudado su relación de manera irregular antes de finalizar el año. “Suárez era un tipo muy celoso, la vigilaba constantemente y casi no la dejaba tener redes sociales”, relató un allegado a Florencia. “Creo que ella tuvo que inventarse una cuenta de incógnito, que él no supiera”, agregó.

Florencia Revah vivía en Tigre.

La escena del crimen

El panorama que encontraron los peritos el domingo en San Antonio de Areco resultó impactante y doloroso. Suárez fue hallado en el asiento del conductor con un disparo en la cabeza y un revólver en la mano, mientras que Florencia permanecía en el asiento trasero con tres heridas de bala: dos en el pecho y una en el cuello.

Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía de Mercedes se centra en reconstruir las circunstancias de los decesos. En las últimas horas surgió un indicio relevante que apunta a que Florencia no habría sido asesinada en el lugar del hallazgo ni dentro del auto. La hipótesis principal indica que Esteban Suárez la habría ultimado en otro sitio, transportando luego su cuerpo hasta el campo donde finalmente se quitó la vida.

