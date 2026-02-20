Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Tras varios días de rastrillajes, este viernes fue encontrado el cuerpo de un hombre en el Río Grande, a la altura del loteo Bárcenas. La víctima formaba parte del grupo de dos personas que habían sido denunciadas como desaparecidas desde el lunes 16 de febrero.

Ariel Mamaní, director de Defensa Civil, explicó a Todojujuy.com que el operativo de búsqueda está a cargo de la brigada de personas de la Policía de Jujuy. “Ellos venían trabajando desde el lunes con la búsqueda de dos personas desaparecidas y ayer se encontró el cuerpo de un hombre en el medio del río, a la altura del loteo Bárcena”, indicó.

Según precisó el funcionario, el cuerpo hallado corresponde a una de las personas que estaban siendo buscadas. “No eran hermanos, andaban juntos. Aparentemente cruzaron el Río Grande hacia la zona de Los Chancheros y, al intentar regresar, fueron arrastrados por el agua”, detalló.

Durante el rastrillaje, los equipos encontraron algunos elementos personales de las víctimas, como machetes, lo que refuerza la hipótesis de que intentaron cruzar el río y fueron sorprendidos por la correntada.

637178286_1495126895369574_8157796124589330217_n Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande.

El cuerpo encontrado fue trasladado a la morgue judicial y se aguarda la autopsia para confirmar oficialmente la identidad. En paralelo, este viernes se conformó una comitiva integrada por Bomberos, Caballería, Canes, Defensa Civil y personal policial para continuar con la búsqueda del segundo hombre.

635451070_1495126498702947_807660047143619013_n Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande.

“El rastrillaje se extendió desde el loteo Bárcenas hasta el puente Zapla, avanzando por la ribera del río. Hasta el momento no hubo resultados positivos y el operativo continúa”, señaló Mamaní.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar con vida a la persona que aún permanece desaparecida.