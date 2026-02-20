viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 18:38
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Hallaron sin vida a uno de los dos hombres que habían desaparecido el lunes en el Río Grande. Defensa Civil confirmó que continúa el operativo para dar con la segunda persona.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ariel Mamaní, director de Defensa Civil, explicó a Todojujuy.com que el operativo de búsqueda está a cargo de la brigada de personas de la Policía de Jujuy. “Ellos venían trabajando desde el lunes con la búsqueda de dos personas desaparecidas y ayer se encontró el cuerpo de un hombre en el medio del río, a la altura del loteo Bárcena”, indicó.

Según precisó el funcionario, el cuerpo hallado corresponde a una de las personas que estaban siendo buscadas. “No eran hermanos, andaban juntos. Aparentemente cruzaron el Río Grande hacia la zona de Los Chancheros y, al intentar regresar, fueron arrastrados por el agua”, detalló.

Durante el rastrillaje, los equipos encontraron algunos elementos personales de las víctimas, como machetes, lo que refuerza la hipótesis de que intentaron cruzar el río y fueron sorprendidos por la correntada.

El cuerpo encontrado fue trasladado a la morgue judicial y se aguarda la autopsia para confirmar oficialmente la identidad. En paralelo, este viernes se conformó una comitiva integrada por Bomberos, Caballería, Canes, Defensa Civil y personal policial para continuar con la búsqueda del segundo hombre.

“El rastrillaje se extendió desde el loteo Bárcenas hasta el puente Zapla, avanzando por la ribera del río. Hasta el momento no hubo resultados positivos y el operativo continúa”, señaló Mamaní.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar con vida a la persona que aún permanece desaparecida.

