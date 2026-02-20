Orán: secuestraron un camión con más de 4 toneladas de limones sin documentación

Robaron más de 4 toneladas de limones y no supieron explicar de dónde eran.

Un camión fue detenido en plena madrugada del domingo mientras transportaba más de cuatro toneladas de limones sin que los conductores pudieran justificar su origen.

Un camión fue interceptado durante la madrugada del domingo cuando transportaba más de cuatro toneladas de limones sin poder justificar su procedencia. La intervención policial tras las denuncias La acción policial se produjo tras denuncias de sustracción de cítricos en las firmas Tuma y Fem Fruit, situadas en la zona de Colonia Z, así como en terrenos pertenecientes a la empresa Seabord.

Robaron más de 4 toneladas de limones y no supieron explicar de dónde eran. Durante el operativo, los agentes retuvieron un camión Mercedes Benz con acoplado, que transportaba la fruta en jaulas con rumbo a otra ciudad. Al pedir la documentación, los ocupantes no pudieron demostrar ni la propiedad ni la procedencia de los limones.

Robaron más de 4 toneladas de limones. Frente a esta situación, intervino la Fiscalía Penal de turno, que ordenó devolver la carga a la empresa afectada, identificar a los ocupantes del vehículo y realizar todas las actuaciones legales correspondientes.

