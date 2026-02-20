Orán: secuestraron un camión con más de 4 toneladas de limones sin documentación

Un camión fue detenido en plena madrugada del domingo mientras transportaba más de cuatro toneladas de limones sin que los conductores pudieran justificar su origen.
La policía actuó tras denuncias de robo en Tuma, Fem Fruit y terrenos de Seabord, y los ocupantes no pudieron justificar el origen de la carga.
La acción policial se produjo tras denuncias de sustracción de cítricos en las firmas Tuma y Fem Fruit, situadas en la zona de Colonia Z, así como en terrenos pertenecientes a la empresa Seabord.
Durante el operativo, los agentes retuvieron un camión Mercedes Benz con acoplado, que transportaba la fruta en jaulas con rumbo a otra ciudad. Al pedir la documentación, los ocupantes no pudieron demostrar ni la propiedad ni la procedencia de los limones.
Frente a esta situación, intervino la Fiscalía Penal de turno, que ordenó devolver la carga a la empresa afectada, identificar a los ocupantes del vehículo y realizar todas las actuaciones legales correspondientes.
