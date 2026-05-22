Encontraron calcinada a una maestra en Mendoza y detuvieron a su hijo

La Policía arrestó este miércoles por la tarde al hijo mayor de Margarita Iris Gutiérrez , la docente jubilada de 72 años que fue hallada sin vida en su vivienda de la calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud del centro de Junín, en la provincia de Mendoza, con severas quemaduras en la parte superior del cuerpo.

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El hombre de 46 años , de profesión psicólogo , quedó bajo disposición judicial y es, por el momento, el único sospechoso en la causa . El fiscal de Junín, Carlos Giuliani, deberá resolver en las próximas horas si le imputa el delito de homicidio agravado por el vínculo , una calificación que contempla prisión perpetua .

El hallazgo del cuerpo de la víctima se produjo cerca de las 9:30 de la mañana , cuando una mujer que la acompañaba advirtió la situación. Al no recibir respuesta y observar puertas y ventanas abiertas , dio aviso a las autoridades .

La Dirección General de Escuelas homenajeó a Margarita al bautizar con su nombre un jardín.

En la vivienda se observó cierto desorden en distintos ambientes, aunque no se detectó la ausencia de objetos o pertenencias . La investigación se orienta a la hipótesis de que el hecho habría sido cometido por un integrante del entorno familiar y que se habría intentado simular un robo para desviar la atención.

En el marco de un allanamiento realizado en un domicilio de la calle Rivadavia, los agentes incautaron un teléfono celular, una motocicleta y diversas prendas de vestir con manchas, cuyo origen será establecido mediante peritajes.

Margarita Gutiérrez tenía tres hijos y había quedado viuda hacía tres años.

Un dato determinante para concretar la detención surgió del testimonio de un testigo, quien afirmó haber visto al sospechoso desplazarse en su motocicleta el lunes previo al hallazgo del cuerpo, en estado de evidente alteración y con una lesión significativa en una de sus manos.

Una relación tensa y conflictiva

Al momento de ser aprehendido, el hombre todavía presentaba esa herida. Una de las hipótesis que maneja la investigación indica que la misma podría haberse producido durante la ejecución del hecho.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre detenido mantenía una relación tensa y conflictiva con su madre. Las discusiones entre ambos eran habituales y, en la mayoría de los casos, estaban asociadas a problemas de consumo y adicciones que atraviesa el acusado.

Margarita Gutiérrez fue encontrada muerta en su casa.

Quién era la víctima

La mujer era una persona ampliamente reconocida en la comunidad de Junín por su extensa trayectoria como maestra jardinera. En 2016, el municipio decidió inaugurar un jardín de infantes nucleado que lleva su nombre, en homenaje a su aporte al ámbito educativo.

La mujer tenía tres hijos. Uno de ellos es Ever Demaldé, un conocido director técnico de fútbol que comenzó su recorrido profesional junto a Marcelo Bielsa y que trabajó en distintos clubes, entre ellos Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

La investigación de la causa sigue en curso. Actualmente se llevan adelante peritajes sobre las prendas incautadas y se estudia material genético que podría resultar clave para esclarecer lo sucedido.

Ever Demaldé, hijo de la docente asesinada, fue asistente de Marcelo Bielsa.

El fiscal Carlos Giuliani analizará el conjunto de pruebas recolectadas para resolver si avanza con la imputación formal del detenido, quien se encuentra amparado por la presunción de inocencia hasta que la Justicia determine lo contrario dentro del proceso judicial.

El caso causó un fuerte impacto en Junín, una ciudad donde la docente era ampliamente valorada y reconocida por su aporte al ámbito educativo. La investigación continúa con el objetivo de reconstruir con precisión lo ocurrido y establecer responsabilidades, en una causa que integra declaraciones testimoniales, evidencia material y peritajes forenses.