Conmoción en Salta por la muerte de dos trabajadores de la empresa de Agua

La muerte de dos operarios de Aguas del Norte en Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta , generó conmoción, reclamos de justicia y una investigación que busca determinar qué ocurrió dentro de un pozo cloacal donde trabajaban cuatro empleados de la empresa. El hecho ocurrió el martes por la tarde, en inmediaciones de calles Jujuy y Coronel Diego Lucero, mientras realizaban tareas vinculadas a una tubería cloacal.

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Según los primeros reportes, dos trabajadores murieron y otros dos fueron trasladados al hospital de Orán. Una de las hipótesis que cobró fuerza es que los operarios habrían inhalado gases tóxicos, se descompensaron y no pudieron salir del lugar.

El hecho ocurrió en un predio ubicado al final de calle Diego Lucero. Los operarios realizaban tareas sobre una tubería cloacal cuando se produjo la emergencia. Un vecino advirtió lo sucedido y dio aviso a las autoridades, lo que derivó en un operativo con intervención policial y sanitaria.

Otros dos operarios también resultaron afectados y fueron derivados al hospital San Vicente de Paul de Orán.

El caso quedó en manos de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien ordenó medidas periciales para esclarecer las circunstancias de la tragedia. Tras el operativo de Policía, Bomberos y Criminalística, los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF de Orán para las autopsias.

Nuevas pericias y demora en la entrega de los cuerpos

La entrega de los cuerpos a las familias permanece demorada porque, luego de las autopsias realizadas en Orán, la investigación avanzó con estudios complementarios. Según informó El Tribuno de Salta, se enviaron muestras a la ciudad de Salta para nuevos análisis periciales, con el objetivo de determinar si hubo presencia de gases u otras sustancias que pudieron haber provocado la muerte de los trabajadores.

La demora generó angustia entre los familiares. Miguel Aguirre, padre de Emanuel, pidió públicamente que les entreguen los cuerpos para poder despedirlos. “Estamos desde ayer, 8.30 de la mañana, en la morgue judicial de Orán esperando que nos entreguen el cuerpo de Emanuel, de nuestro hijo, y de Raúl”, expresó en diálogo con medios salteños.

Según contó, las familias esperaban poder realizar el velatorio y la sepultura en La Unión, donde los vecinos aguardaban para despedir a los trabajadores. También reclamaron mayor claridad sobre los tiempos judiciales y las explicaciones oficiales.

El estado de los dos operarios internados

En paralelo, se conocieron novedades sobre los dos operarios que sobrevivieron al episodio. Según informó Informate Salta, uno de ellos ya recibió el alta médica, mientras que el otro continúa internado en cuidados intensivos, aunque con evolución favorable.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, mantuvo reuniones con familiares de los trabajadores fallecidos y de los operarios internados. Según indicó, las familias pidieron celeridad en la investigación y respuestas concretas sobre quién autorizó el descenso al pozo donde ocurrió la tragedia.