El TC 2000 vuelve a Salta: ¿cuándo y dónde se correrá?

La vuelta del TC 2000 a la provincia de Salta marcará uno de los regresos más esperados del calendario motor y se estima la presencia de más de 30 mil espectadores durante el fin de semana, consolidando a esta provincia como una de las plazas más convocantes del automovilismo argentino.
La edición 2026 del TC 2000 tendrá además un atractivo especial: será la primera categoría del mundo en competir exclusivamente con vehículos SUV de tracción delantera y motores de 500 caballos de fuerza, una innovación tecnológica que posiciona al certamen como referencia internacional dentro del deporte motor.
El TC2000 volvió a la provincia de Salta
El espectáculo deportivo incluirá también las presentaciones del Top Race, la Fórmula Nacional, la Fiat Competizione y el tradicional Zonal del NOA, completando un fin de semana cargado de actividad en pista.
FIN DE SEMANA A PURO TC2000
Las actividades comenzarán oficialmente el viernes 22 de mayo con una exhibición promocional en el centro salteño, donde el público podrá acercarse a los pilotos y conocer de cerca los vehículos que competirán durante el fin de semana.
En tanto, el sábado 23 estarán dedicados a entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo 24 se correrán las finales principales ante una multitud que ya comenzó a palpitar el regreso de la categoría.
IMPACTO DEPORTIVO Y ECONÓMICO
Además del impacto deportivo, el evento generará un importante movimiento turístico y económico para la provincia, con reservas hoteleras en crecimiento y una fuerte expectativa en el sector gastronómico y comercial.
Vuelve el público al autódromo del Súper TC2000
A pocas semanas de la competencia, Salta se prepara para vivir una verdadera fiesta del automovilismo nacional, en una cita que promete velocidad, innovación y un marco multitudinario para los amantes de los fierros
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