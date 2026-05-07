¿A qué hora juega River vs. Carabobo por Copa Sudamericana 2026?

Partido clave para River en la Copa Sudamericana 2026 . Este jueves, desde las 21.30 , el conjunto de Núñez viajará a Venezuela para medirse ante Carabobo FC por la cuarta jornada de la fase de grupos . El compromiso aparece como determinante en la pelea por avanzar directamente a los octavos de final.

El equipo conducido por Eduardo Coudet lidera el Grupo H con siete unidades y tendrá enfrente a su perseguidor inmediato , que suma apenas un punto menos.

El equipo venezolano llega con expectativas altas para este compromiso. Dirigido por Daniel Farías, Carabobo FC ocupa el segundo lugar del Grupo H con seis puntos , apenas por detrás de River Plate.

En su recorrido por el certamen, logró imponerse ante Red Bull Bragantino por 1-0 y frente a Blooming por 2-0 . Su única derrota fue justamente contra el conjunto de Núñez en el Estadio Monumental. Ahora intentará aprovechar la localía para sumar un resultado positivo , especialmente porque será su último partido en casa antes de cerrar la fase de grupos con visitas a Bolivia y Brasil .

El Millonario viaja a Venezuela con la misión de mantener el liderato de la zona.

Últimos 5 partidos de Carabobo

Carabobo 0 - 0 Metropolitanos | Primera División

Carabobo 2 - 0 Blooming | Copa Sudamericana

Deportivo Táchira 2 - 1 Carabobo | Primera División

Carabobo 6 - 3 Anzoátegui | Primera División

River Plate 1 - 0 Carabobo | Copa Sudamericana

Cuándo juega River vs. Carabobo.

Cómo llega River Plate

Por el lado del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, llegará a Venezuela como único puntero e invicto del Grupo H con siete unidades. Aunque debutó con una igualdad frente a Blooming en Bolivia, luego consiguió dos triunfos de peso ante Carabobo FC en el Monumental y frente a Red Bull Bragantino en Brasil, ambos por 1-0, resultados que le permitieron quedar en lo más alto de la zona.

Además, el conjunto de Núñez afronta esta etapa decisiva con una ventaja importante: todavía debe disputar dos encuentros en condición de local, un factor que podría resultar clave en la pelea por avanzar directamente a los octavos de final.

Partido importante para River en la Copa Sudamericana.

A pesar del peso que tiene este compromiso por la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet decidió apostar por una formación con varias modificaciones para el viaje a Venezuela. La intención del entrenador es preservar a jugadores como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Facundo Colidio pensando en los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que River Plate enfrentará este domingo a San Lorenzo.

El calendario tampoco dará demasiado descanso, ya que en caso de avanzar a los cuartos de final del certamen local, el equipo volverá a tener actividad entre semana, esta vez con el objetivo de conseguir un lugar en las semifinales.

Últimos 5 partidos de River Plate

River Plate 0 - 1 Atlético Tucumán | Torneo Apertura

RB Bragantino 0 - 1 River Plate | Copa Sudamericana

River Plate 3 - 1 Aldosivi | Torneo Apertura

River Plate 0 - 1 Boca Juniors | Torneo Apertura

River Plate 1 - 0 Carabobo | Copa Sudamericana

Este jueves, el Millonario visitará Venezuela para enfrentar a Carabobo por la cuarta fecha de la fase de grupos.

¿A qué hora juegan Carabobo vs. River Plate?

El cruce entre Carabobo FC y River Plate tendrá lugar este jueves 7 de mayo de 2026 desde las 21.30, según el horario de Argentina. El encuentro se jugará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, ubicado en la ciudad venezolana de Valencia.

El duelo por la Copa Sudamericana podrá verse en directo por la pantalla de DSports. Además, quienes prefieran seguirlo de manera online podrán acceder a la transmisión a través de la plataforma de streaming DGO.

Así fue el primer partido entre Carabobo y River Plate

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La probable formación de River en Venezuela

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Maximiliano Meza, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.