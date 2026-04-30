River Plate podría jugar en Salta por Copa Argentina

River Plate podría llegar a Salta.

La posibilidad de ver a River Plate en el Norte argentino vuelve a tomar fuerza. Desde la agencia Salta Deportes confirmaron gestiones para que el equipo dispute un partido de Copa Argentina en territorio salteño, siempre y cuando supere la próxima instancia del torneo.

Expectativa por la llegada del Millonario La presidenta interina del organismo provincial, Claudia Vásquez, sostuvo que existe una planificación concreta para que Salta vuelva a recibir encuentros de alto nivel. Según indicó, el escenario se activará si el conjunto de Núñez avanza en el cuadro del certamen federal.

La declaración se dio en una entrevista radial, donde la funcionaria marcó que el arribo del equipo generaría un fuerte movimiento en la región. El antecedente reciente de Boca Juniors en la provincia impulsó el interés de los organizadores y consolidó el vínculo con la competencia.

En ese contexto, la posibilidad de contar con River refuerza el atractivo deportivo y turístico. La presencia de clubes de gran convocatoria impacta en distintos sectores, con fuerte presencia de público tanto local como de provincias vecinas.

River Plate River Plate podría llegar a Salta. Salta busca consolidarse como plaza nacional Desde el gobierno provincial señalaron que la estrategia apunta a posicionar a Salta como sede frecuente de eventos deportivos. La política incluye la articulación con entidades organizadoras y el fortalecimiento de infraestructura. Entre los factores que inclinan la balanza a favor de la provincia aparecen la capacidad hotelera, la conectividad aérea y los estadios aptos para competencias oficiales. Estos elementos resultan determinantes al momento de definir sedes dentro del calendario nacional. Además, la experiencia en organización de partidos de gran convocatoria suma peso en la evaluación. La logística, seguridad y respuesta del público aparecen como variables clave para sostener este tipo de propuestas.

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