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29 de abril de 2026 - 09:05
Sociedad.

Orán: investigan un reto viral con un adolescente sobre el capot de un auto en movimiento

Un video viral mostró a un adolescente colgado del capot de un auto en movimiento en Orán y encendió la alarma por este tipo de desafíos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un video viral muestra a jóvenes realizando maniobras extremas sobre un vehículo en movimiento en una calle de la ciudad de Orán.

Un video viral muestra a jóvenes realizando maniobras extremas sobre un vehículo en movimiento en una calle de la ciudad de Orán.

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La escena dura pocos segundos, pero alcanza para mostrar el nivel de riesgo. El joven se aferra como puede sobre la carrocería, sin protección y sin ningún margen para un error. Un frenado brusco, una mala maniobra o una pérdida mínima de equilibrio podrían haber terminado en una tragedia.

Un reto viral que encendió alarmas en Orán -Salta

Según trascendió, el episodio estaría vinculado con uno de los llamados “retos virales”, prácticas cada vez más extremas en las que el peligro se convierte en parte del espectáculo para redes sociales.

En este caso, la maniobra consistía en mantenerse sobre el capot mientras el vehículo avanzaba, incluso con aceleraciones y movimientos bruscos. Más allá del impacto del video, lo que deja es una fuerte preocupación por la naturalización de este tipo de conductas entre adolescentes.

Peligroso reto viral en Orán: un joven viajó colgado del capot de un auto en movimiento

Peligroso reto viral en Orán: un joven viajó colgado del capot de un auto en movimiento

La Policía busca identificar a los involucrados

Desde la Policía de Salta confirmaron que ya se iniciaron tareas para identificar tanto al conductor como a quienes participaron de la secuencia. El objetivo es establecer responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Al mismo tiempo, desde distintos sectores insistieron en la necesidad de mayor acompañamiento y control por parte de los adultos, en un contexto donde muchos de estos desafíos circulan como juego, pero pueden terminar con consecuencias gravísimas.

  • Circuló con fuerza en redes sociales un video grabado en Orán (Salta) donde se ve a un adolescente colgado del capot de un auto en movimiento por la avenida Diego Calvici, en una maniobra de alto riesgo.
  • El episodio estaría ligado a “retos virales”, desafíos en los que el peligro se vuelve parte del contenido para redes, con aceleraciones y movimientos bruscos del vehículo.
  • La Policía de Salta informó que inició tareas para identificar al conductor y a los participantes, con el objetivo de establecer responsabilidades y prevenir hechos similares (fuente: Policía de Salta).

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