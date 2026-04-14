Denuncian un violento ingreso a una vivienda en Orán: robaron y mataron a un gato

Ingresaron a la casa de su sobrina, le robaron y mataron a su gato.

En el barrio Belgrano de la localidad de Orán se registró un episodio de violencia que incluyó agresiones físicas, usurpación de una vivienda, robo y maltrato animal. El hecho ocurrió el pasado 9 de abril, cuando una mujer regresó a su domicilio y encontró a sus tíos dentro de la propiedad junto a otro hombre, manipulando y retirando objetos sin su consentimiento.

Al intentar confrontarlos, la denunciante fue atacada con golpes de puño y empujones. A raíz de la agresión sufrió lesiones leves que fueron constatadas por un profesional médico.

En barrio Belgrano de la localidad de Orán tuvo lugar un hecho violento, que involucró agresiones, invasión de propiedad, robo y crueldad animal. Denuncia por robo, daños y agresiones en el domicilio Además, la víctima denunció que los involucrados habrían sustraído dinero en efectivo, provocado daños en los accesos de la vivienda y arrojado sus pertenencias dentro de una de las habitaciones.

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que la mujer denunció que los implicados habrían provocado de manera deliberada la muerte de su gato.

Ingresaron a la casa de su sobrina, le robaron y mataron a su gato. Los señalados contaban con medidas judiciales vigentes que les prohibían ejercer cualquier tipo de violencia o acercamiento hacia la víctima, disposiciones que, según la investigación, habrían sido desobedecidas. Por este motivo, personal policial procedió a demorarlos. En este contexto, la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó provisoriamente a dos hombres de 62 y 64 años como presuntos coautores de los delitos de lesiones leves, maltrato animal, robo simple y desobediencia judicial, todo en concurso real. Desde la fiscalía se solicitó que los acusados continúen detenidos.

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