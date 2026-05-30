Caso Agostina Vega: el minuto a minuto de la investigación

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"Estamos trabajando sobre pistas firmes" dijo el ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo que este viernes se recolectaron pruebas. "Cada prenda y elemento que encontramos, le consultamos al fiscal y fueron trasladadas para su peritaje", sostuvo.

Asimismo, el funcionario explicó que hay elementos "que llevan a una hipótesis clara" y que "Barrelier tiene vinculación con el hecho".

"Lo tenemos determinado por el trabajo de los investigadores" "Lo tenemos determinado por el trabajo de los investigadores"

"Estamos trabajando sobre pistas firmes", indicó Quinteros sobre el operativo que se lleva a cabo en el descampado del barrio Ferreyra. En cuanto fue consultado sobre el detalles de las pruebas hallados, el ministro se negó a dar mayores declaraciones sobre el tema.

"Nosotros tenemos determinado por el seguimiento de las cámaras que Barrelier estuvo en la zona el lunes en un horario determinado", continuó. Además, afirmó que en su declaración, el sospechoso no pudo explicar de manera contundente por qué estuvo allí. "Ante la evidencia cambió su declaración. Estuvo mintiendo", agregó.