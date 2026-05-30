Caso Agostina Vega: el minuto a minuto de la investigación

El caso de Agostina Vega y su desaparición, generó en todo el país misterio e indignación. La adolescente de 14 años desapareció el sábado 23 de mayo en Córdoba. Salió de su casa para subirse a un remís para encontrarse con un allegado de la familia, quien hoy está detenido y que ya cuenta con antecedentes por violencia de género.
Encontraron muerta a Agostina Vega
Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba hace 7 días, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Los investigadores se encontraban rastrillando el predio hace más de 24 horas. Llegaron tras una pista que ubicó al principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, en el lugar.