sábado 30 de mayo de 2026
30 de mayo de 2026 - 11:51
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Caso Agostina Vega: el minuto a minuto de la investigación

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo en Córdoba tras salir de su casa para encontrarse con un allegado de la familia, que ahora está detenido.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

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Encontraron muerta a Agostina Vega

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba hace 7 días, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Los investigadores se encontraban rastrillando el predio hace más de 24 horas. Llegaron tras una pista que ubicó al principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, en el lugar.

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Vecinos autoconvocados marchan por el caso de Agostina Vega: "Queremos justicia por la nena"

Tras la noticia del hallazgo de restos humanos en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, un grupo de vecinos inició una movilización para pedir justicia por Agostina.

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Caso Agostina: habrían encontrado restos humanos durante los rastrillajes

Peritos encontraron restos humanos este sábado durante los rastrillajes por Agostina Vega, la adolescente de 14 años que está desaparecida desde hace una semana en Córdoba. Si bien todavía se aguarda la confirmación oficial, la principal presunción es que podrían pertenecer a la menor buscada.

El hallazgo se habría producido en el marco del amplio operativo que se realiza en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde trabajan más de 200 efectivos con helicópteros, drones, perros rastreadores y equipos especializados. La búsqueda se concentró en esa zona luego de distintas pistas vinculadas al único detenido en la causa.

Ante la magnitud de las novedades surgidas en las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón convocó a una conferencia de prensa para las 18.30 en la Jefatura de Policia de la Provincia de Córdoba, donde se espera que brinde precisiones sobre los resultados obtenidos durante los procedimientos.

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La familia atraviesa horas desesperantes

En medio del operativo, la madre de Agostina debió ser asistida por personal médico y trasladada a un hospital. Según informaron medios nacionales, la mujer sufrió una descompensación y un cuadro de deshidratación, por lo que fue llevada para una mejor evaluación médica.

La noticia generó una fuerte conmoción entre familiares, vecinos y allegados, que desde hace días realizan marchas para pedir por la aparición de la adolescente. La familia había anunciado una nueva movilización para este sábado a las 17 horas.

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"Estamos trabajando sobre pistas firmes" dijo el ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo que este viernes se recolectaron pruebas. "Cada prenda y elemento que encontramos, le consultamos al fiscal y fueron trasladadas para su peritaje", sostuvo.

Asimismo, el funcionario explicó que hay elementos "que llevan a una hipótesis clara" y que "Barrelier tiene vinculación con el hecho".

"Lo tenemos determinado por el trabajo de los investigadores" "Lo tenemos determinado por el trabajo de los investigadores"

"Estamos trabajando sobre pistas firmes", indicó Quinteros sobre el operativo que se lleva a cabo en el descampado del barrio Ferreyra. En cuanto fue consultado sobre el detalles de las pruebas hallados, el ministro se negó a dar mayores declaraciones sobre el tema.

"Nosotros tenemos determinado por el seguimiento de las cámaras que Barrelier estuvo en la zona el lunes en un horario determinado", continuó. Además, afirmó que en su declaración, el sospechoso no pudo explicar de manera contundente por qué estuvo allí. "Ante la evidencia cambió su declaración. Estuvo mintiendo", agregó.

El detenido modificó su versión: confesó que mintió en la primera indagatoria
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Claudio Barrelier modificó parte de su declaración ante la fiscalía

El abogado de Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido por la desaparición de Agostina Vega, confirmó que su defendido cambió parte de la versión que había dado inicialmente al declarar por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón.

Jorge Sánchez del Bianco explicó que Barrelier reconoció que la joven que aparece en las imágenes ingresando a su domicilio es Agostina. Según esta nueva declaración, la adolescente permaneció alrededor de media hora en la vivienda.

De acuerdo al relato del acusado, durante ese tiempo hablaron en el garage sobre distintos temas, entre ellos cómo le iba a la menor en el colegio. También sostuvo que Agostina habría realizado una llamada telefónica mientras estaba en el lugar.

Siempre según la versión de Barrelier, la conversación se desarrolló únicamente en el garage, por lo que su pareja y su hija no habrían sabido que la adolescente estuvo en la casa. Luego, aseguró que Agostina se retiró sola y subió a un auto rojo.

Búsqueda de Agostina Vega
Búsqueda de Agostina Vega

Búsqueda de Agostina Vega

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El audio de Agostina Vega

El mensaje a su grupo de amigas fue enviado poco antes de que se perdiera todo contacto con la adolescente. La joven le contaba que tenía pensado hacerle “una sorpresa” a su mamá. “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar (sic)”, se la escucha decir en la grabación.

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