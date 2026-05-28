Caso Agostina Vega: el video clave que complica al detenido en Córdoba

Mientras continúa la búsqueda de Agostina Vega en Córdoba , salió a la luz un video de una cámara de vigilancia en el que se observa a la joven de 14 años ingresando a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier , el hombre de 33 años señalado como la última persona que estuvo con ella antes de su desaparición.

Las imágenes ponen en duda parte del relato inicial que el sospechoso había presentado ante la Justicia . Por ahora, Barrelier es el único detenido en el expediente.

En el video se observa a Agostina Vega arribar junto al imputado y entrar con él al domicilio . La grabación quedó incorporada a la causa y se transformó en uno de los elementos clave para los investigadores, que intentan determinar qué sucedió en las horas previas a la desaparición de la menor.

CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO - Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio - Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar - El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY

De acuerdo con la primera declaración de Claudio Gabriel Barrelier , la adolescente había llegado hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo y luego se fue caminando. Además, aseguró que posteriormente abordó un Volkswagen Gol rojo cerca de las calles Urquiza y Avellaneda .

No obstante, las nuevas imágenes contradicen esa versión y fortalecen la hipótesis de la fiscalía, que considera que Claudio Gabriel Barrelier fue la última persona que estuvo con Agostina Vega antes de su desaparición. La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien dispuso diversos allanamientos y varias medidas periciales para esclarecer qué ocurrió con la adolescente.

La descripción de la búsqueda de Agostina Vega en la Alerta Sofía.

En uno de los procedimientos realizados recientemente, la Policía de Córdoba incautó teléfonos celulares, computadoras y otros objetos que serán sometidos a análisis.

Cómo desapareció Agostina

Agostina Vega fue vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, luego de salir de la vivienda de su madre en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba.

Según la reconstrucción realizada en la causa, alrededor de las 22:30 la adolescente abordó un remis con destino a barrio Cofico. El conductor se presentó posteriormente ante la Justicia tras identificarla en los afiches de búsqueda difundidos en redes sociales y declaró que, al llegar, un hombre la recibió y abonó el viaje. Ese hombre era Claudio Gabriel Barrelier.

El único imputado tiene 33 años.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, antes de desaparecer Agostina Vega envió un mensaje de audio en el que comentaba que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su mamá. Tanto los investigadores como el círculo cercano de la joven creen que ese mensaje pudo haber formado parte de una maniobra para atraerla hasta el sitio donde se le perdió el rastro.

La familia también señaló que la adolescente no acostumbraba desplazarse sola y que no tenía práctica usando aplicaciones de transporte por cuenta propia.

El detenido y las sospechas de la fiscalía

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, fue arrestado e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, debido a que la víctima es menor de edad. De acuerdo con la información que trascendió en la investigación, el sospechoso tenía un vínculo cercano con la familia de Agostina Vega e incluso habría mantenido relación con la madre de la joven.

El abogado de Barrelier negó la participación de su cliente en la desaparición de Agostina.

Las sospechas de la fiscalía comenzaron a centrarse en él tras detectar contradicciones e inconsistencias en el relato que brindó sobre lo ocurrido la noche en que desapareció la adolescente. Al mismo tiempo, el fiscal Raúl Garzón señaló que considera posible la participación de otras personas en el caso. “No me caben dudas que intervienen más personas”, afirmó ante la prensa.

En los últimos días se llevaron adelante al menos 19 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la capital cordobesa. Uno de los operativos más relevantes se realizó en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, donde participaron efectivos de investigaciones, Policía Judicial y la división de canes.

Durante esos procedimientos también fueron demoradas varias personas para prestar declaración ante la fiscalía, aunque hasta ahora no se informó si alguna quedó formalmente involucrada en la causa. Mientras continúa la investigación, el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Agostina Vega en todo el territorio nacional.

Familiares y vecinos marcharon por la aparición de Agostina.

La joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez morena, contextura delgada, tiene cabello largo negro y ojos marrones. Al momento de ser vista por última vez llevaba puesto un jean negro, un buzo bordó con letras verdes y zapatillas blancas.