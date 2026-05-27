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27 de mayo de 2026 - 20:32
Policiales.

Mamá de Agostina: "Sé fuerte, mi amor. Aguantá un poco más que te vamos a encontrar"

Habló la mamá de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que mantiene en vilo a la provincia de Córdoba. Se mantiene activa la Alerta Sofía.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a la provincia de Córdoba desde hace cuatro días. La joven fue vista por última vez el sábado por la noche en el barrio Cofico y, desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. Esta activa la Alerta Sofía.

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La madre de la menor, Melisa Heredia, expresó su angustia durante un operativo policial realizado este miércoles en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado como principal sospechoso. “No como, no duermo, no doy más”, declaró entre lágrimas ante los medios mientras continuaban los allanamientos.

Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba
Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Según reconstruyeron los investigadores, Agostina salió de su casa alrededor de las 22:30 del sábado y tomó un remís hacia la intersección de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en Cofico. Allí se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, conocido de la familia desde hacía varios años.

Él es la única persona que vio a mi hija y no hay rastros de ella”, afirmó Heredia en declaraciones a TN. La madre explicó que Barrelier era alguien de su círculo cercano, un amigo al que conocía desde hacía tres años y que había estado en reuniones con ella, con sus hijos y con otras personas en común.

Esa confianza fue, según relató la madre, lo que hizo posible que Agostina accediera a salir con él esa noche del sábado.

El remisero: pieza clave en la investigación

El remisero que trasladó a la adolescente fue clave para orientar la causa. El hombre relató que vio a Agostina caminar junto al sospechoso con aparente normalidad. Además, cámaras de seguridad habrían registrado a ambos desplazándose por la zona minutos después del encuentro.

Si no fuera por él, estaríamos en pampa y la vía con todos”, dijo Heredia sobre el remisero, a quien le agradeció el testimonio que permitió orientar la investigación

La investigación

La investigación está encabezada por el fiscal Raúl Garzón, quien ordenó múltiples procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva, peritos judiciales y división de canes, mientras se analizan teléfonos celulares, registros de cámaras y datos de geolocalización.

Ante la gravedad del caso, también fue activada la Alerta Sofía, mecanismo nacional utilizado en situaciones de alto riesgo relacionadas con menores de edad desaparecidos.

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En un primer momento, Barrelier negó haber visto a la joven. Sin embargo, posteriormente modificó su declaración y aseguró que Agostina se subió a un automóvil rojo conducido por un desconocido. La madre de la adolescente rechazó esa versión y sostuvo que el detenido “sabe más de lo que dice”.

“No sé qué se le cruzó por la cabeza, no tenemos problema con nada, ni siquiera con él”, señaló la madre y recordó que tras la desaparición lo llamó y él le dijo que no había visto a Agostina.

“Se fuerte mi amor que te vamos a encontrar”

Durante la cobertura televisiva, Heredia dirigió un mensaje tanto a su hija como a la familia del detenido. “Sé fuerte, mi amor. Aguantá un poco más que te vamos a encontrar”, expresó. Luego pidió colaboración a los allegados del sospechoso: “Que digan dónde está mi hija”.

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