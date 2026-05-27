ANSES: cuándo cobran jubilados en junio 2026 y cómo se organiza el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya estableció el cronograma de pagos de haberes de junio destinado a jubilados, pensionados y titulares de programas sociales . En todos los casos, las fechas de cobro se ordenan según la finalización del DNI .

Si bien aún resta la confirmación oficial , la Resolución 349/2025 publicada en noviembre pasado fijó el esquema que se aplicará durante todo 2026 . El calendario también contempla feriados nacionales y días no laborables , por lo que algunas fechas podrían correrse o extenderse para asegurar el cobro normal de los haberes .

Es importante señalar que en junio los haberes jubilatorios recibirán un incremento acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril , que fue del 2,58% , ya que el esquema de movilidad se actualiza tomando la inflación con dos meses de desfase . Además, durante este mes se abonará la primera cuota del aguinaldo .

El haber mínimo de los jubilados de la Anses será de $403.318 brutos en junio.

Los jubilados tendrán un aumento en junio, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Calendario de pagos de ANSES para jubilados de junio 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

ANSES: ¿A cuánto llegará el haber mínimo en junio?

El haber mínimo de los jubilados de la ANSES alcanzará los $403.318 brutos en junio, tras aplicarse el aumento del 2,58% correspondiente a la inflación de abril.

Una vez descontado el aporte destinado al PAMI, el ingreso neto se ubica en $391.218. En determinados casos, pueden sumarse otros descuentos, como las cuotas de moratorias previsionales por períodos de aportes no efectuados en su momento.

El organismo previsional tiene un cronograma de pagos previsto para el próximo mes según la terminación del DNI de cada beneficiario.

A los beneficiarios que cobran la jubilación mínima también se les adiciona un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024 y abonado de manera mensual.

Con la incorporación de este refuerzo, el haber mínimo total se eleva a $473.318 en términos brutos y a $461.218 en valores netos.

En paralelo, la jubilación máxima pasará a $2.713.948 brutos en junio, tras la actualización vinculada a la inflación. Luego de descontarse el aporte al PAMI, el monto neto queda en $2.563.211.

Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.654. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total correspondiente a junio asciende a $392.654.

ANSES confirmó el calendario de pagos.

En el mes de junio también se liquidará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. Este ingreso extra representa el 50% del mejor haber mensual cobrado durante el semestre y, en el caso de jubilados y pensionados, se calcula tomando como base el haber previsional.

De este modo, por ejemplo, quienes cobran la jubilación mínima percibirán en junio un total bruto de $674.977, que incluye el haber mensual, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.