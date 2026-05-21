ANSES mantiene vigente el plan para completar aportes antes de jubilarse: quiénes pueden acceder

ANSES: mujeres de 50 años y hombres de 55 pueden sumarse al plan de pagos para jubilarse.

La ANSES sigue con el Plan de Pago de Deuda Previsional , un mecanismo orientado a quienes aún no alcanzaron la edad para jubilarse , pero están a menos de diez años de cumplirla. A través de este sistema, las mujeres de entre 50 y 59 años y los hombres de 55 a 64 pueden completar los aportes previsionales pendientes.

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El objetivo de la medida aplicada por el organismo previsional es llegar en mejores condiciones al momento de gestionar su jubilación .

ANSES mantiene vigente el plan para que mujeres desde los 50 años y hombres desde los 55 puedan regularizar aportes.

El programa fue establecido mediante la Ley 27.705 y habilita la regularización de períodos con aportes incompletos hasta marzo de 2012 inclusive. La medida está dirigida a personas que aún no alcanzan los 30 años de contribuciones requeridos y que todavía no llegaron a la edad jubilatoria .

Pueden adherirse:

Mujeres de 50 a 59 años

de Hombres de 55 a 64 años

de Personas que estén a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria;

de cumplir la edad jubilatoria; Trabajadores que necesiten regularizar aportes faltantes.

ANSES.

Este régimen de regularización está destinado exclusivamente a personas que todavía no llegaron a la edad requerida para jubilarse. En cambio, quienes ya cumplen con esa condición cuentan actualmente con la moratoria prevista en la Ley 24.476, que habilita completar aportes pendientes hasta septiembre de 1993.

El procedimiento comienza con la verificación de los aportes registrados en el apartado “Historial Laboral” de Mi ANSES. Desde allí es posible revisar los períodos cargados y comprobar si existen años trabajados que no figuran incorporados al sistema.

Para acceder al plan, el interesado debe gestionar un turno ante ANSES. Una vez en la oficina, el organismo detallará cuántos años de aportes faltan completar y cuál es el valor de la deuda previsional a regularizar.

Para quienes están a 10 años o menos de la edad jubilatoria y necesitan completar aportes.

Los pasos para realizar el trámite de ANSES

En términos generales, el trámite se desarrolla a través de los siguientes pasos:

Acceder a Mi ANSES y consultar la sección “ Historial Laboral ”.

y consultar la sección “ ”. Comprobar cuáles son los aportes que aparecen cargados en el sistema.

que aparecen cargados en el sistema. Gestionar un turno ante ANSES .

ante . Acercarse a una oficina para conocer cuántos años de aportes restan completar.

restan completar. Confirmar la adhesión al plan de regularización en caso de corresponder.

En caso de detectar años trabajados que no aparecen cargados en el sistema, el titular tiene la posibilidad de tramitar un reconocimiento de servicios. Para ello deberá aportar la documentación correspondiente que permita acreditar esos períodos laborales.

El sistema se implementa mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo monto se ajusta de acuerdo con la base mínima imponible establecida para el régimen previsional general.

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Además del esquema de regularización previsional, ANSES mantiene vigente el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, orientado a mujeres mayores de 60 años que hayan sido madres.

A través de esta iniciativa se contemplan los siguientes beneficios:

Un año de servicios computados por cada hijo nacido biológicamente .

de servicios computados por cada . Dos años reconocidos por cada hijo adoptado .

por cada . Un año extra en los casos de hijos con discapacidad .

en los casos de . Dos años adicionales para madres que hayan percibido la Asignación Universal por Hijo durante 12 años o más.

Permite cancelar deuda previsional hasta marzo de 2012.

Esta herramienta posibilita que numerosas mujeres logren reunir los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación común.