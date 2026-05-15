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15 de mayo de 2026 - 09:04
Sociedad.

ANSES: ¿Cuándo pagan el aumento de la Tarjeta Alimentar?

El organismo aplicará la suba del 38% a través de un complemento adicional que se acreditará días después del cobro habitual del beneficio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES activó el pago extra de la Tarjeta Alimentar.

ANSES activó el pago extra de la Tarjeta Alimentar.

Finalmente se empezó a definir de qué manera la ANSES hará efectivo el aumento de la Tarjeta Alimentar anunciado por el Gobierno nacional. Quienes reciben el beneficio en Mercado Pago ya percibieron en sus liquidaciones que el monto correspondiente a la actualización se acreditará algunos días después del cobro habitual.

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En los comprobantes, ese importe figura bajo la denominación de “Complemento” y se trata del ajuste derivado de la suba oficializada este mes para la Prestación Alimentar.

La Tarjeta Alimentar de ANSES garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria para millones de familias vulnerables en julio 2025.

Cómo se pagará el aumento de la Tarjeta Alimentar

De acuerdo con casos testigo observados en Mercado Pago, un beneficiario que tenía previsto cobrar el viernes 22 de mayo percibirá en primer término el importe previo de la Tarjeta Alimentar.

Dado que la plataforma suele adelantar un día las acreditaciones de ANSES, el pago se verá reflejado el jueves 21 de mayo. Posteriormente, el ajuste correspondiente al aumento se depositará la semana siguiente, entre el jueves 28 y el viernes 29 de mayo.

A modo de ejemplo, una familia con un hijo recibirá inicialmente los $52.250 anteriores y luego un refuerzo cercano a los $20.000, alcanzando así el nuevo monto actualizado de $72.250.

Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar.

El Gobierno oficializó un aumento del 38%

Hace algunos días, el Gobierno nacional oficializó una suba del 38% en los montos del Plan Alimentar, más conocido como Tarjeta Alimentar.

La actualización quedó formalizada a través de la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, difundida en el Boletín Oficial.

La Prestación Alimentar seguirá vigente como un beneficio de carácter no remunerativo, orientado a hogares en situación de vulnerabilidad social, entre ellos familias con hijos, personas gestantes y personas con discapacidad.

La Tarjeta Alimentar es una prestación social que busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria.

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar desde mayo 2026

Tras la confirmación del incremento, los montos quedaron fijados de la siguiente forma:

  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425

Además, continuarán siendo alcanzados por este beneficio:

  • Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo.
  • Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.
tarjeta alimentar.jpg

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La asistencia está dirigida a personas que:

  • Cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Tengan hijos con discapacidad y cobren AUH.
  • Sean titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
AUH
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Cómo acceder al beneficio

La ANSES reiteró que no es necesario gestionar ningún trámite adicional para percibir la Tarjeta Alimentar, dado que el depósito se realiza de manera automática junto con la prestación asociada.

Sin embargo, el organismo sugiere mantener al día la información personal, familiar y de contacto en el sistema Mi ANSES, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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